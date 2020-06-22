Глава МВС Німеччини подасть в суд на журналістку за статтю про поліцію



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Міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеехофер

Головний редактор taz Барбара Юнге висловила жаль у зв’язку з ситуацією навколо колонки

Міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеехофер заявив, що збирається подати в суд на автора колонки «Все копи профнепридатні« («All cops are berufsunfähig»), що вийшла в лівому виданні taz.

Про це повідомляє DW.

«Завтра я як міністр внутрішніх справ подам в суд проти колумністки, яка написала нечувану статтю в taz про поліцію», — заявив він увечері в неділю, 22 червня, виданню Bild.

Зєєхофер підкреслив, що вибір слів, подібний до того, який зробила автор статті Хенгаме Ягобіфари, веде до «виправдовування дій і до прояву насильства, точно такому, яке ми бачили в Штутгарті».

В авторській колонці, опублікованій 15 червня, Ягобіфара міркує про те, ким могли б працювати поліцейські, якби поліція була скасована. Назва статті відсилає до абревіатурі ACAB, яку розшифровують як «All Cops Are Bastards» — «Всі копи виродки».

«Навскидку мені приходить в голову тільки один підходящий варіант: сміттєвий полігон. Не в якості сміттярів, у яких є ключі від будинків, а на звалищі, де вони дійсно оточені тільки відходами. Серед подібних собі вони безумовно відчувають себе найкраще», — пише журналістка.

Головний редактор taz Барбара Юнге висловила жаль у зв’язку з ситуацією навколо колонки.