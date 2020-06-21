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    У світі

    У Німеччині відбулися масові погроми: поранено 19 поліцейських

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    У Німеччині відбулися масові погроми - У Німеччині відбулися масові погроми: поранено 19 поліцейських
    У Німеччині відбулися масові погроми

    Поліція затримала понад 20 хуліганів

    У німецькому місті Штутгарт відбулися масові погроми за участі майже півтисячі хуліганів. В результаті заворушень постраждали щонайменше 19 правоохоронців.

    Про це повідомляє німецьке агентство Deutsche Welle.

    Поліція затримала 24 учасників масових погромів у Штутгарті. Прокуратура дозволила заарештувати сімох з них. При цьому серед затриманих - 7 неповнолітніх. Лише половина з затриманих є громадянами Німеччини.

    Заворушення почалися вночі після того, як правоохоронці у місцевому парку обшукали 17-літнього підлітка за підозрою у злочині, пов'язаному з наркотиками.

    Підлітка підтримали декілька сотень людей, які знаходилися поблизу. Загалом участь в заворушеннях брали від 400 до 500 хуліганів.

    При цьому в поліції не виключають, що заворушення могли мати політичну мотивацію. Ситуація вийшла з-під контролю вранці. Для припинення масових злочинів до міста перекинули сили поліції з усього регіону.

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