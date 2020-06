У Німеччині відбулися масові погроми: поранено 19 поліцейських

Поліція затримала понад 20 хуліганів

У німецькому місті Штутгарт відбулися масові погроми за участі майже півтисячі хуліганів. В результаті заворушень постраждали щонайменше 19 правоохоронців.

Про це повідомляє німецьке агентство Deutsche Welle.

Поліція затримала 24 учасників масових погромів у Штутгарті. Прокуратура дозволила заарештувати сімох з них. При цьому серед затриманих - 7 неповнолітніх. Лише половина з затриманих є громадянами Німеччини.

Заворушення почалися вночі після того, як правоохоронці у місцевому парку обшукали 17-літнього підлітка за підозрою у злочині, пов'язаному з наркотиками.

