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    У світі

    У Туреччині ввели великі штрафи за порушення маскового режиму

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    У Туреччині ввели великі штрафи за порушення маскового режиму - У Туреччині ввели великі штрафи за порушення маскового режиму
    У Туреччині ввели великі штрафи за порушення маскового режиму

    Кожен, хто порушить вимогу щодо носіння маски, буде сплачувати штраф у розмірі 900 лір (більше 130 доларів США)

    У Туреччині вводиться великий грошовий штраф за порушення маскового режиму в рамках заходів з протидії нової коронавірусної інфекції (Covid-19).

    Про це повідомляє агентство Anadolu.

    Починаючи з 22 червня, кожен, хто порушить вимогу щодо носіння маски, буде сплачувати штраф у розмірі 900 лір (більше 130 доларів США).

    Відповідний припис в адміністрації губернаторів 81 провінції країни спрямовано МВС Туреччини.

    До 22 червня тих, хто не дотримувався режим носіння масок, лише попереджали, тоді як із сьогоднішнього дня будуть штрафувати.

    У 48 провінціях масковий режим носить жорсткий характер і поширюється на всі сфери суспільного життя, тоді як в 33 провінціях маски обов'язкові лише в місцях громадського користування, зокрема в торговельних центрах, на ринках, у ресторанах, кафе і перукарнях.

    Раніше повідомлялося, що Туреччина з 15 червня почала приймати українських туристів без обмежень на кордоні, але з тестуванням після прибуття.

    У Туреччині поступово послаблюють обмежувальні заходи. Другі вихідні поспіль не вводили комендантську годину в тих провінціях, де це робили раніше. Дітям і людям віком за 65 років дозволили виходити з дому.

    Як повідомлялося, українці зможуть полетіти у Туреччину раніше росіян.

    Нагадаємо також, що у Чорногорії, «що поборола коронавірус», зафіксували новий випадок Covid-19.

     Читайте також: 

    Туреччина вихідні МВС США штраф українці Україна коронавірус
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