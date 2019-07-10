Глава МЗС Британії розкритикував Трампа за образу посла



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Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Гант

За словами Ганта, коментарі Трампа «неповажні та помилкові»

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Гант розкритикував президента США Дональда Трампа за його нападки на британського посла Кіма Деррока.

За словами Ганта, коментарі Трампа «неповажні та помилкові».

«Друзі кажуть відверто, так що я теж буду чесним: ці коментарі неповажні і помилкові по відношенню до нашого прем'єр-міністра і моєї країни», - зазначив він.

Голова МЗС Британії пообіцяв зберегти Деррока на чолі посольства Великої Британії в США, в разі його перемоги на виборах лідера Консервативної партії і прем'єр-міністра.

«Союзники повинні ставитися один до одного з повагою, як Тереза Мей завжди ставилась до вас. Посли призначаються урядом Великої Британії, і якщо я стану прем'єр-міністром, наш посол залишиться», - додав Гант.

Нагадаємо, газета Daily Mail опублікувала висловлювання Деррока, в яких він називає Трампа «нездатним», «ненадійним» і «некомпетентним».

Трамп заявив, що Деррок погано справляється зі своїми обов'язками.

Пізніше МЗС Британії почало розслідування витоку образ на адресу Трампа.

НАпередодні президент США Дональд Трамп назвав «дурним хлопцем» посла Великої Британії в США Кіма Даррока.

Джерело: Новое Время