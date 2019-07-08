Британія проведе розслідування витоку листування свого посла в США



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У листах посла містилася критика на адресу Трампа та його адміністрації

Уряд Великобританії початок розслідування витоку в ЗМІ дипломатичних записок від посла країни в Сполучених Штатах.

Про це передає The Independent.

Представник Міністерства закордонних справ заявив газеті, що розслідування розпочато після того, як The Mail on Sunday отримала дуже делікатні документи, в яких сер Кім Дарроч назвав адміністрацію американського президента Дональда Трампа »унікально дисфункціональною» і запитав, чи буде він »коли-небудь виглядати компетентним».

В одній з негативних оцінок він написав: »Ми не віримо, що ця адміністрація стане істотно більш нормальною, менш дисфункціональною; менш непередбачуваною; менш дипломатично незграбною і невмілою».

Посол також передрікав президенту Трампу »ганебний кінець кар'єри» і допускав можливість того, що »російські фінансисти» давали гроші в борг Трампу або членам його сім'ї. Також посол стверджував, що Трамп може перемогти в 2020 році на майбутніх президентських виборах у США. Листи Даррока були відправлені в посольство в період з 2017 року.

Нагадаємо, раніше у Великобританії звільнили міністра оборони Гевіна Вільямсона через його висловлювання про здоров'я Терези Мей (на той момент прем'єр-міністра), а також його бажання втягнути британські війська у військові дії за кордоном.