Глава Пентагону підготував заяву про відставку

Еспер перебував у дуже напружених відносинах з чинним президентом США Дональдом Трампом

Глава Пентагону Марк Еспер попросив відправити його у відставку.

Про це повідомляє телеканал NBC.

Еспер перебував у дуже напружених відносинах з чинним президентом США Дональдом Трампом.

Глави міністерств США нерідко подають прохання про відставку без зазначення дати під час періоду зміни президента. Глава держави зазвичай приймає рішення після того, як стануть остаточно відомі результати виборів.

Однак у випадку Еспера, як повідомляють чиновники, ситуація дійсно може закінчитися відставкою, зазначає телеканал.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп планує звільнити директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джину Хаспел і міністра оборони Марка Еспера. Він це зробить в разі переобрання на другий термін.

У Білому домі заявили, що Трамп уже давно відправив би цих чиновників у відставку, оскільки їм не довіряють в оточенні президента. Однак зробити це Трамп не міг до виборів 3 листопада.