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    Трамп збирається оскаржити результати голосування у всіх штатах, де він програє

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    Безліч доказів &ndash; просто подивіться у ЗМІ, - написав Трамп - Трамп збирається оскаржити результати голосування у всіх штатах, де він програє
    Безліч доказів – просто подивіться у ЗМІ, - написав Трамп

    У всіх штатах, де Байдена назвали переможцем, ми подамо позови щодо фальсифікацій виборів та шахрайства, - президент США

    Президент США Дональд Трамп має намір подавати позови про скасування результатів виборів у всіх штатах, де перемагає його опонент – демократ Джо Байден. Про це Трамп повідомив у Твіттері.

    «У всіх штатах, де Байдена назвали переможцем, ми подамо позови щодо фальсифікацій виборів та шахрайства. Безліч доказів – просто подивіться у ЗМІ. Ми переможемо, Америка – понад усе», –  написав президент США.

    Як повідомлялося, Байдену для перемоги залишилось виграти два штати.

    Нагадаємо також, що виборчий штаб президента США Дональда Трампа звернувся до суду з вимогою зупинити підрахунок бюлетенів у Пенсильванії, Мічигані та Джорджії, а також в Неваді.

    5 листопада Дональд Трамп заявив, що вимагає припинити підрахунок голосів на президентських виборах.

    Останній день виборів президента у США відбувся 3 листопада.

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