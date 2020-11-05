Трамп збирається оскаржити результати голосування у всіх штатах, де він програє

У всіх штатах, де Байдена назвали переможцем, ми подамо позови щодо фальсифікацій виборів та шахрайства, - президент США

Президент США Дональд Трамп має намір подавати позови про скасування результатів виборів у всіх штатах, де перемагає його опонент – демократ Джо Байден. Про це Трамп повідомив у Твіттері.

«У всіх штатах, де Байдена назвали переможцем, ми подамо позови щодо фальсифікацій виборів та шахрайства. Безліч доказів – просто подивіться у ЗМІ. Ми переможемо, Америка – понад усе», – написав президент США.

Як повідомлялося, Байдену для перемоги залишилось виграти два штати.

Нагадаємо також, що виборчий штаб президента США Дональда Трампа звернувся до суду з вимогою зупинити підрахунок бюлетенів у Пенсильванії, Мічигані та Джорджії, а також в Неваді.

5 листопада Дональд Трамп заявив, що вимагає припинити підрахунок голосів на президентських виборах.

Останній день виборів президента у США відбувся 3 листопада.