Штаб Байдена впевнений у перемозі, але просить потерпіти

Байден виграє і Неваду, і Арізону, хоча попередила, що у цих штатах його лідерство може скоротитися

Розрив між кандидатами у Неваді і Арізоні може скоротитися, але Байден в кінцевому підсумку переможе на виборах, - керівник штабу

У штабі кандидата у президенти США від Демократичної партії Джо Байдена впевнені у тому, що він у кінцевому підсумку переможе, але закликають до терпіння, поки триває підрахунок бюлетенів. Про це повідомила керівник штабу Дженніфер О'Меллі Діллон на брифінгу 5 листопада, пише The New York Times.

Діллон визнала, що розрив між кандидатами у Неваді і Арізоні може скоротитися пізніше, але Байден в кінцевому підсумку переможе на виборах.

«Сьогоднішня історія стане дуже позитивною історією для віцепрезидента, але в той же час людям потрібно зберігати терпіння і зберігати спокій. Йде підрахунок. На це потрібен час», – сказала вона.

Діллон зазначила, що Байден виграє і Неваду, і Арізону, хоча попередила, що у цих штатах його лідерство може скоротитися.

Вона передбачила, що Байден виграє Пенсільванію зі «значною кількістю голосів» і охарактеризувала Джорджію як «справжній жереб», що все ж схиляється до Байдена.

«Ми абсолютно впевнені, що Джо Байден стане наступним президентом Сполучених Штатів. І ми такою ж мірою впевнені, що зможемо спостерігати за підрахунком протягом дня і завтра, щоб завершити підрахунок в останніх штатах, що дозволять нам піднятися до 270 виборників», – додала вона.

Як повідомлялося, Трамп збирається оскаржити результати голосування у всіх штатах, де він програє.

Нагадаємо також, що виборчий штаб президента США Дональда Трампа звернувся до суду з вимогою зупинити підрахунок бюлетенів у Пенсильванії, Мічигані та Джорджії, а також в Неваді.

5 листопада Дональд Трамп заявив, що вимагає припинити підрахунок голосів на президентських виборах.

Останній день виборів президента у США відбувся 3 листопада.



