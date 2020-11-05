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    Штаб Байдена впевнений у перемозі, але просить потерпіти

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    Байден виграє і Неваду, і Арізону, хоча попередила, що у цих штатах його лідерство може скоротитися - Штаб Байдена впевнений у перемозі, але просить потерпіти
    Байден виграє і Неваду, і Арізону, хоча попередила, що у цих штатах його лідерство може скоротитися

    Розрив між кандидатами у Неваді і Арізоні може скоротитися, але Байден в кінцевому підсумку переможе на виборах, - керівник штабу

    У штабі кандидата у президенти США від Демократичної партії Джо Байдена впевнені у тому, що він у кінцевому підсумку переможе, але закликають до терпіння, поки триває підрахунок бюлетенів. Про це повідомила керівник штабу Дженніфер О'Меллі Діллон на брифінгу 5 листопада, пише The New York Times.

    Діллон визнала, що розрив між кандидатами у Неваді і Арізоні може скоротитися пізніше, але Байден в кінцевому підсумку переможе на виборах.

    «Сьогоднішня історія стане дуже позитивною історією для віцепрезидента, але в той же час людям потрібно зберігати терпіння і зберігати спокій. Йде підрахунок. На це потрібен час», – сказала вона. 

    Діллон зазначила, що Байден виграє і Неваду, і Арізону, хоча попередила, що у цих штатах його лідерство може скоротитися. 

    Вона передбачила, що Байден виграє Пенсільванію зі «значною кількістю голосів» і охарактеризувала Джорджію як «справжній жереб», що все ж схиляється до Байдена. 

    «Ми абсолютно впевнені, що Джо Байден стане наступним президентом Сполучених Штатів. І ми такою ж мірою впевнені, що зможемо спостерігати за підрахунком протягом дня і завтра, щоб завершити підрахунок в останніх штатах, що дозволять нам піднятися до 270 виборників», – додала вона.

    Як повідомлялося, Трамп збирається оскаржити результати голосування у всіх штатах, де він програє.

    Нагадаємо також, що виборчий штаб президента США Дональда Трампа звернувся до суду з вимогою зупинити підрахунок бюлетенів у Пенсильванії, Мічигані та Джорджії, а також в Неваді.

    5 листопада Дональд Трамп заявив, що вимагає припинити підрахунок голосів на президентських виборах.

    Останній день виборів президента у США відбувся 3 листопада.

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