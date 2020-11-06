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    У світі

    Суд відмовив Трампу в зупинці підрахунку голосів в Мічигані

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    Трамп вимагав призупинити підрахунок голосів, поданих особисто та надісланих поштою в ході президентських виборів - Суд відмовив Трампу в зупинці підрахунку голосів в Мічигані
    Трамп вимагав призупинити підрахунок голосів, поданих особисто та надісланих поштою в ході президентських виборів

    Адвокат Трампа заявив, що спостерігача за голосуванням від республіканців видалили з кімнати для підрахунку голосів

    Суд штату Мічиган відхилив позов від штабу Дональда Трампа. Представники президента США вимагали призупинити підрахунок голосів, поданих особисто та надісланих поштою в ході президентських виборів.

    Про це повідомляє телеканал Fox 2.

    Рішення про відмову в позові прийняла суддя Синтія Стівенс.

    «Це вимога відкидається», – повідомила вона під час слухань.

    Адвокат Трампа заявив, що спостерігача за голосуванням від республіканців видалили з кімнати для підрахунку голосів.

    Як повідомлялося, Трамп збирається оскаржити результати голосування у всіх штатах, де він програє.

    Нагадаємо також, що виборчий штаб президента США Дональда Трампа звернувся до суду з вимогою зупинити підрахунок бюлетенів у Пенсильванії, Мічигані та Джорджії, а також в Неваді.

    5 листопада Дональд Трамп заявив, що вимагає припинити підрахунок голосів на президентських виборах.

    Останній день виборів президента у США відбувся 3 листопада.

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