Суд відмовив Трампу в зупинці підрахунку голосів в Мічигані
Адвокат Трампа заявив, що спостерігача за голосуванням від республіканців видалили з кімнати для підрахунку голосів
Про це повідомляє телеканал Fox 2.
Рішення про відмову в позові прийняла суддя Синтія Стівенс.
«Це вимога відкидається», – повідомила вона під час слухань.
Адвокат Трампа заявив, що спостерігача за голосуванням від республіканців видалили з кімнати для підрахунку голосів.
Як повідомлялося, Трамп збирається оскаржити результати голосування у всіх штатах, де він програє.
Нагадаємо також, що виборчий штаб президента США Дональда Трампа звернувся до суду з вимогою зупинити підрахунок бюлетенів у Пенсильванії, Мічигані та Джорджії, а також в Неваді.
5 листопада Дональд Трамп заявив, що вимагає припинити підрахунок голосів на президентських виборах.
Останній день виборів президента у США відбувся 3 листопада.
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