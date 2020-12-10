Google і Amazon оштрафували на €135 млн

Компанії були оштрафовані через те, що на комп'ютерах розміщували файли cookie без попереднього повідомлення та згоди користувачів

Національна комісія з інформатики та свобод Франції (CNIL) наклала на компанію Google і Amazon штрафи в розмірі 100 мільйонів євро і 35 мільйонів євро, відповідно. Інтернет-гіганти були фінансово покарані за порушення чинних в ЄС правил конфіденційності даних користувачів, пише ТАСС.

Google і Amazon звинувачують в тому, що вони використовували файли cookie без згоди користувачів. А спливаючі банери, «які повинні були інформувати про розміщення файлів cookie, не давали належних роз'яснень про проведені дії».

А це є порушенням правил про конфіденційність і відстеження даних користувача, дотримуючись Загального регламенту ЄС про захист даних, який був введений у 2018 році.

Корпораціям дали термін в три місяці для зміни своїх правил щодо cookie. Якщо це не буде зроблено, то компанії будуть штрафувати на 100 тисяч євро на день.

Зазначимо, що штраф для Google – найбільший в історії CNIL. До цього штрафували цього літа теж Google на 50 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Google представив рейтинг найпопулярніших пошукових запитів українців.