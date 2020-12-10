  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Google і Amazon оштрафували на €135 млн

    • Розсилка
    Зазначимо, що штраф для Google&nbsp;&ndash;&nbsp;найбільший в історії CNIL - Google і Amazon оштрафували на €135 млн
    Зазначимо, що штраф для Google – найбільший в історії CNIL
    Фото з відкритих джерел

    Компанії були оштрафовані через те, що на комп'ютерах розміщували файли cookie без попереднього повідомлення та згоди користувачів

    Національна комісія з інформатики та свобод Франції (CNIL) наклала на компанію Google і Amazon штрафи в розмірі 100 мільйонів євро і 35 мільйонів євро, відповідно. Інтернет-гіганти були фінансово покарані за порушення чинних в ЄС правил конфіденційності даних користувачів, пише ТАСС.

    Google і Amazon звинувачують в тому, що вони використовували файли cookie без згоди користувачів. А спливаючі банери, «які повинні були інформувати про розміщення файлів cookie, не давали належних роз'яснень про проведені дії».

    А це є порушенням правил про конфіденційність і відстеження даних користувача, дотримуючись Загального регламенту ЄС про захист даних, який був введений у 2018 році.

    Корпораціям дали термін в три місяці для зміни своїх правил щодо cookie. Якщо це не буде зроблено, то компанії будуть штрафувати на 100 тисяч євро на день.

    Зазначимо, що штраф для Google – найбільший в історії CNIL. До цього штрафували цього літа теж Google на 50 мільйонів євро.

    Нагадаємо, що Google представив рейтинг найпопулярніших пошукових запитів українців.

    Теги: ЄС Google штраф Amazon
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies