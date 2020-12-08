Google представив рейтинг найпопулярніших пошукових запитів українців

Фільмом року стала «Зараза» – у стрічці йдеться про поширення світом невідомої інфекції, що надзвичайно схоже на ситуацію з пандемією коронавірусу

Фільмом року стала «Зараза» – у стрічці йдеться про поширення світом невідомої інфекції, що надзвичайно схоже на ситуацію з пандемією коронавірусу

У топі запитів – вибори в США, телешоу «Холостячка» й запит про свята 2020 року

У 2020 році українців найбільше хвилювали теми, пов’язані з коронавірусом. Google Україна представив рейтинг найпопулярніших пошукових запитів українців. Зазначається, що більшість слів набрані російською мовою.

Найпопулярнішим пошуковим запитом стало слово «коронавірус». Також до першої десятки увійшли запити «Коронавірус рекомендації», «Симптоми коронавірусу» й «Карантин в Україні».

У 2020 році зросло число запитів на тему дистанційного навчання – серед найпопулярніших запитів року: сервіс Google Classroom, освітній проєкт «На урок» і сервіс для відеоконференцій Zoom.

На третьому місці за частотою запитів – вибори в США, у десятці також опинилося телешоу «Холостячка» й запит про свята 2020 року.

Персоною року став російський опозиціонер Олексій Навальний, який пережив отруєння «Новічком». Також українці цікавилися кандидатом у президенти США Джо Байденом, самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, російським актором Михайлом Єфремовим та очільником Північної Кореї Кім Чен Ином.

У цю категорію потрапив лише один українець – очільник Харкова Геннадій Кернес.

Втратою року, за пошуками українців, став російський актор Борис Клюєв. Також українці шукали інформацію про таких померлих зірок, як баскетболіст Кобі Браянт, сатирик Михайло Жванецький, футболіст Дієго Марадона та актор Чедвік Боузман.

Фільмом року стала «Зараза» – у стрічці йдеться про поширення світом невідомої інфекції, що надзвичайно схоже на ситуацію з пандемією коронавірусу.

«Паперовий дім» став серіалом року. Друге місце в цій категорії посів український серіал «Спіймати Кайдаша».

Найбільше українці шукали інформацію про такі товари: «маска медична», «пульсоксиметр», «респіратор». Ці запити витіснили iPhone 12 на четверту сходинку в цій категорії.

Крім того, українці часто запитували, що таке пандемія, коронавірус та локдаун. Вони цікавилися, як зшити маску, зробити антисептик для рук та лікувати коронавірус.

До речі, українці також питали, «як померла Свинка Пеппа», «чому звільнили Богдана» та «чому не можна спати навпроти дзеркала».

Книжками року стали «Маленькі жінки» Луїзи Мей Олкотт, «365 днів» Бланки Ліпінської та «Гордість і упередження» Джейн Остін.

Найпопулярніші запити:

Коронавирус;

Коронавирус рекомендации;

Выборы в США;

Google Classroom;

Симптомы коронавируса;

На урок;

Холостячка;

Праздники 2020;

Карантин в Украине;

Zoom.

Персона:

Алексей Навальный;

Джо Байден;

Александр Лукашенко;

Михаил Ефремов;

Ким Чен Ын;

Артем Дзюба;

Дональд Трамп;

Геннадий Кернес;

Моргенштерн;

Билли Айлиш.

Втрати:

Борис Клюев;

Коби Брайант;

Михаил Жванецкий;

Диего Марадона;

Чедвик Боузман;

Армен Джигарханян;

Настя Тропицель;

Джордж Флойд;

Шон Коннери;

Валентина Легкоступова.

Фільм:

Заражение;

Малефисента 2;

После 2;

Холодное сердце 2;

Скажене весілля 2;

Джентльмены;

Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел 2;

Паразиты;

Отель « Белград »;

Белград Форд против Феррари.

Серіал:

Бумажный дом;

Спіймати Кайдаша;

Ведьмак;

Игра на выживание;

Ход королевы;

Постучись в мою дверь;

Перевал Дятлова;

Ничто не случается дважды;

Жестокий Стамбул;

Содержанки.

ТВ-шоу:

Холостячка;

Холостяк 10;

Танці з зірками;

Оскар 2020;

Супермама;

Супер топ-модель по-українськи;

Голос країни 2020;

Евровидение 2020;

Від пацанки до панянки;

Наречена для тата.

Покупка:

Маска медицинская;

Пульсоксиметр;

Респиратор;

iPhone 12;

Антисептик;

Глицерин;

Парацетамол;

Картина по номерам;

Кварцевая лампа;

Кислородный концентратор.

Питання: «Що таке?/Что такое?»

что такое пандемия;

что такое коронавирус;

что такое локдаун;

что такое дефолт;

что такое ауф;

что такое снюс;

что такое краш;

что такое кринж;

что такое карантин выходного дня;

что такое чрезвычайное положение.

Питання: «Як?/Как?»

как сшить маску;

как сделать антисептик для рук;

как лечить коронавирус;

как передается коронавирус;

как правильно носить маску;

как умерла Свинка Пеппа;

как выйти замуж;

как вернуть обоняние;

как сделать всё хорошо;

как удалить аккаунт в инстаграм.

Питання: «Чому?/Почему?»

почему горит Австралия;

почему растет доллар;

почему нельзя дарить часы;

почему не работает тик ток;

почему выбивает вайбер;

почему болит грудь;

почему хасиды едут в Умань;

почему нельзя спать напротив зеркала;

почему уволили Богдана;

почему в Италии так много заболевших.

Книга:

Маленькие женщины – Луиза Мэй Олкотт;

365 дней – Бланка Липинская;

Гордость и предубеждение – Джейн Остин;

Ведьмак – Анджей Сапковский;

Мальчик в полосатой пижаме – Джон Бойн;

1984 – Джордж Оруэлл;

Вторая жизнь Уве – Фредрик Бакман;

Оно – Стивен Кинг;

Таймлесс. Рубиновая книга – Керстин Гир;

После – Анна Тодд.

Також представлено 100 пісень, які користувачі цього року шукали найчастіше за допомогою голосового асистента від Google, наспівуючи мелодію з них.