Google присвятив дудл відомій українській художниці

Листівка на честь 120-річчя від дня народження Катерини Білокур з'явилася на головній сторінці сервісу

Google в понеділок, 7 грудня, присвятив святковий дудл відомій українській художниці Катерині Білокур.

Дудл витриманий у стилі творів художниці: на ньому зображені квіти і сама Білокур з пензлем у руці і мольбертом.

Святковий дудл 7 грудня / скріншот

Катерина Білокур – майстер народного декоративного живопису, представниця «наївного мистецтва». У 1956 році була визнана народним художником УРСР.

Білокур народилася 7 грудня 1900 року у селі Богданівка Полтавської губернії (зараз Яготинський район Київської області). У віці 6-7 років навчилася читати, але у школу її не віддали.

Малювати почала з ранніх років, проте батьки не схвалювали і забороняли це заняття. Катерині доводилося потайки від рідних займатися улюбленою справою, використовуючи для цього полотно і вугілля.

Подорослішавши Білокур намагалася вступити до Миргородського технікуму художньої кераміки та Київський театральний технікум, але її не прийняли через відсутність документа про закінчення школи. Тому вона самостійно опановувала художню майстерність.

У 1940 році відбулася перша виставка художниці в Полтавському будинку народної творчості, яка мала великий успіх. У 1949 році вона стає членом Спілки художників України.

У подальші роки твори Білокур регулярно експонуються на виставках у Полтаві, Києві, Москві та інших містах. А три картини - Цар-Колос, Берізка і Колгоспне поле потрапили в експозицію радянського мистецтва на Міжнародній виставці в Парижі в 1954 році, де ними захоплювався Пабло Пікассо.

В основному, Катерина малювала квіти, а також пейзажі і портрети. У роботі її найбільше приваблюють олійні фарби.

Померла велика художниця у віці 60 років після операції в Яготинській районній лікарні.

Нагадаємо, що Google присвячував дудл до Дня Незалежності.