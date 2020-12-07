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    Події в Україні

    Google присвятив дудл відомій українській художниці

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    Катерина Білокур - Google присвятив дудл відомій українській художниці
    Катерина Білокур
    Фото: uamodna.com

    Листівка на честь 120-річчя від дня народження Катерини Білокур з'явилася на головній сторінці сервісу

    Google в понеділок, 7 грудня, присвятив святковий дудл відомій українській художниці Катерині Білокур.

    Дудл витриманий у стилі творів художниці: на ньому зображені квіти і сама Білокур з пензлем у руці і мольбертом.

    Святковий дудл 7 грудня / скріншот
    Святковий дудл 7 грудня / скріншот

    Катерина Білокур – майстер народного декоративного живопису, представниця «наївного мистецтва». У 1956 році була визнана народним художником УРСР.

    Білокур народилася 7 грудня 1900 року у селі Богданівка Полтавської губернії (зараз Яготинський район Київської області). У віці 6-7 років навчилася читати, але у школу її не віддали.

    Малювати почала з ранніх років, проте батьки не схвалювали і забороняли це заняття. Катерині доводилося потайки від рідних займатися улюбленою справою, використовуючи для цього полотно і вугілля.

    Подорослішавши Білокур намагалася вступити до Миргородського технікуму художньої кераміки та Київський театральний технікум, але її не прийняли через відсутність документа про закінчення школи. Тому вона самостійно опановувала художню майстерність.

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    Google присвятив дудл відомій українській художниці
    Google присвятив дудл відомій українській художниці
    Google присвятив дудл відомій українській художниці
    Google присвятив дудл відомій українській художниці
    Google присвятив дудл відомій українській художниці
    Google присвятив дудл відомій українській художниці
    Google присвятив дудл відомій українській художниці
    Google присвятив дудл відомій українській художниці
    Google присвятив дудл відомій українській художниці
    Google присвятив дудл відомій українській художниці
    Картини художниці Катерини Білокур

    У 1940 році відбулася перша виставка художниці в Полтавському будинку народної творчості, яка мала великий успіх. У 1949 році вона стає членом Спілки художників України.

    У подальші роки твори Білокур регулярно експонуються на виставках у Полтаві, Києві, Москві та інших містах. А три картини - Цар-Колос, Берізка і Колгоспне поле потрапили в експозицію радянського мистецтва на Міжнародній виставці в Парижі в 1954 році, де ними захоплювався Пабло Пікассо.

    В основному, Катерина малювала квіти, а також пейзажі і портрети. У роботі її найбільше приваблюють олійні фарби.

    Померла велика художниця у віці 60 років після операції в Яготинській районній лікарні.

    Нагадаємо, що Google присвячував дудл до Дня Незалежності.

    Теги: Google виставка квіти
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