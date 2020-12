Мінреінтерації просить Google додати кримськотатарську мову до онлайн-перекладача

Міністерство надіслали листа компанії з проханням інтегрувати кримськотатарську мову до сервісу Google Translate

Влада України звернулася до корпорації Google LLC з проханням включити кримськотатарську мову до сервісу Google Translate. Про це повідомили у пресслужбі Мінреінтерації.

На переконання міністерства, інтеграція мови сприятиме збільшенню носіїв мови, розширить сфери її застосування та стимулюватиме до вивчення мови представників інших етносів.

За інформацією відомства, зараз кримськотатарською мовою розмовляють близько 6 млн осіб, включно з діаспорами Туреччини, Узбекистану, Румунії та Болгарії, невеликими громадами США та Канади. Носіїв мови в України – понад 300 тисяч.

«Згідно з класифікацією ЮНЕСКО (UNESCO Atlas of the World’s Languages in Danger, 2010), кримськотатарська мова належить до мов, що знаходяться під серйозною загрозою», – зауважили у Мінінтеграції.

Також у відомстві зауважили, наразі обсяг кримськотатарських текстів та ресурсів, що представлені у мережі, є недостатнім для інтеграції у системи машинного перекладу. Але Мінінтеграції запевнило, що громада готова долучитися до напрацювання масиву текстів.

«Ми розуміємо, що задля включення до сервісу Google треба напрацювати максимальний масив текстів кримськотатарською. Тому кримськотатарська громада готова приєднатися до напрацювання. Це важливо для кримців, для яких кримськотатарська є рідною», – сказав заступник голови Мінінтеграції з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Снавер Сейтхалілєв.

Нагадаємо, що загальну декларацію прав людини перекладуть на кримськотатарську мову.