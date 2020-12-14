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    У світі

    Google назвала причину сьогоднішнього масштабного збою

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    Станом на зараз всі послуги відновлені та працюють у звичному режимі - Google назвала причину сьогоднішнього масштабного збою
    Станом на зараз всі послуги відновлені та працюють у звичному режимі
    Фото з відкритих джерел

    Причиною збою стала проблема з внутрішньою квотою пам’яті серверів

    Американська корпорація Google назвала причину сьогоднішнього масштабного збою у роботі своїх сервісів, зокрема Youtube та Gmail. Про це повідомляє TechCrunch з посиланням на коментар Google.

    Через проблему виникали складнощі з процесом аутентифікації. Проблему вирішили о 4:32 ранку за тихоокеанським часом. Станом на зараз всі послуги відновлені та працюють у звичному режимі.

    «Ми просимо вибачення та проведемо ретельну перевірку, щоб переконатися, що ця проблема не повториться у майбутньому», – йдеться у заяві Google.

    Нагадаємо, сьогодні опівдні у роботі сервісів Google стався масштабний збій. Спочатку користувачі не змогли зайти до YouTube та Gmail, але потім проблема поширилася і на інші сервіси компанії.

    Робота сервісів Google була відновлена через годину після збою. Директор Google в Україні Дмитро Шоломко зазначав, що причини збою невідомі.

    До слова, минулого тижня у роботі Google також стався глобальний збій.

    Теги: Google робота послуги YouTube
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