Станом на зараз всі послуги відновлені та працюють у звичному режимі

Причиною збою стала проблема з внутрішньою квотою пам’яті серверів

Американська корпорація Google назвала причину сьогоднішнього масштабного збою у роботі своїх сервісів, зокрема Youtube та Gmail. Про це повідомляє TechCrunch з посиланням на коментар Google.

Через проблему виникали складнощі з процесом аутентифікації. Проблему вирішили о 4:32 ранку за тихоокеанським часом. Станом на зараз всі послуги відновлені та працюють у звичному режимі.

«Ми просимо вибачення та проведемо ретельну перевірку, щоб переконатися, що ця проблема не повториться у майбутньому», – йдеться у заяві Google.

Нагадаємо, сьогодні опівдні у роботі сервісів Google стався масштабний збій. Спочатку користувачі не змогли зайти до YouTube та Gmail, але потім проблема поширилася і на інші сервіси компанії.

Робота сервісів Google була відновлена через годину після збою. Директор Google в Україні Дмитро Шоломко зазначав, що причини збою невідомі.

До слова, минулого тижня у роботі Google також стався глобальний збій.