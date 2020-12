В роботі Google і Youtube стався глобальний збій

В роботі сервісів Google стався збій. Про збої в роботі Youtube і Gmail повідомили у всьому світі.

Про це свідчать дані порталу Downdetector.

Користувачі з Німеччини, Польщі, Британії, Франції, Росії, Іспанії, США, Японії та України повідомили про проблеми з доступом до Google. Більшість з них не можуть зайти у свої акаунти, а також мають проблеми з веб-сторінками.

Поки на офіційних сторінках Google немає реакції на проблеми з сервісами.

«Це безпрецедентний збій для системи, яка стала одним із найбільшим фактором руху трафіку в Інтернеті», — пише спеціалізоване видання TechCrunch.

Google goes down for 5 minutes. The world: #Google #YouTubeDOWN pic.twitter.com/Em86bHPA9b

Користувачі в інтернеті уже починають виставляти меми, пов'язані зі збоєм.

That moment when you are in online class and your Google services stop working

Must be a blessing from the internet gods lmao #YouTubeDOWN #Google #GoogleDOWN pic.twitter.com/cRiezLVK5G