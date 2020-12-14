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    В роботі Google і Youtube стався глобальний збій

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    В роботі Google і Youtube стався глобальний збій
    Фото з відкритих джерел

    В Україні та світі перестали працювати сервіси Google

    В роботі сервісів Google стався збій. Про збої в роботі Youtube і Gmail повідомили у всьому світі.

    Про це свідчать дані порталу Downdetector.

    Користувачі з Німеччини, Польщі, Британії, Франції, Росії, Іспанії, США, Японії та України повідомили про проблеми з доступом до Google. Більшість з них не можуть зайти у свої акаунти, а також мають проблеми з веб-сторінками.

    Поки на офіційних сторінках Google немає реакції на проблеми з сервісами.

    «Це безпрецедентний збій для системи, яка стала одним із найбільшим фактором руху трафіку в Інтернеті», — пише спеціалізоване видання TechCrunch.

    Користувачі в інтернеті уже починають виставляти меми, пов'язані зі збоєм.

    Нагадаємо, минулого тижня у роботі Google також стався глобальний збій.

    Теги: США Google Європа технології Twitter YouTube
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