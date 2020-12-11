У роботі Google стався глобальний збій

Перебої в роботі Google 11 грудня спостерігалися в США, Мексиці, Канаді та Данії

В основному у користувачів виникли проблеми з пошуковою системою і входом в акаунти

Користувачі Google з низки країн поскаржилися на збій у роботі пошуковика.

Це випливає з даних сервісу Downdetector

Перебої в роботі 11 грудня спостерігалися в таких країнах, як США, Мексика, Канада, Данія. Найбільше скарг надійшло з США (близько 600) і Канади (більше 80).

В основному у користувачів виникли проблеми з пошуковою системою (57%) і входом в акаунти (42%).

Нагадаємо, користувачі в Україні 10 грудня почали скаржитись на відсутність з'єднання у Facebook-месенджері та Instagram, в деяких випадках була недоступною стрічка соцмереж. Зокрема, у месенджері відсутнє підключення до Інтернету.