У роботі Google стався глобальний збій

У роботі Google стався глобальний збійграфіка
В основному у користувачів виникли проблеми з пошуковою системою і входом в акаунти
Користувачі Google з низки країн поскаржилися на збій у роботі пошуковика.
Це випливає з даних сервісу Downdetector
Перебої в роботі 11 грудня спостерігалися в таких країнах, як США, Мексика, Канада, Данія. Найбільше скарг надійшло з США (близько 600) і Канади (більше 80).
В основному у користувачів виникли проблеми з пошуковою системою (57%) і входом в акаунти (42%).
Нагадаємо, користувачі в Україні 10 грудня почали скаржитись на відсутність з'єднання у Facebook-месенджері та Instagram, в деяких випадках була недоступною стрічка соцмереж. Зокрема, у месенджері відсутнє підключення до Інтернету.