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    HiTech

    У роботі Google стався глобальний збій

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    Перебої в роботі Google 11 грудня спостерігалися в США, Мексиці, Канаді та Данії - У роботі Google стався глобальний збій
    Перебої в роботі Google 11 грудня спостерігалися в США, Мексиці, Канаді та Данії

    В основному у користувачів виникли проблеми з пошуковою системою і входом в акаунти

    Користувачі Google з низки країн поскаржилися на збій у роботі пошуковика.

    Це випливає з даних сервісу Downdetector

    Перебої в роботі 11 грудня спостерігалися в таких країнах, як США, Мексика, Канада, Данія. Найбільше скарг надійшло з США (близько 600) і Канади (більше 80).

    В основному у користувачів виникли проблеми з пошуковою системою (57%) і входом в акаунти (42%).

    4_04.

    Нагадаємо, користувачі в Україні 10 грудня почали скаржитись на відсутність з'єднання у Facebook-месенджері та Instagram, в деяких випадках була недоступною стрічка соцмереж.  Зокрема, у месенджері відсутнє підключення до Інтернету.

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    Теги: США Google Канада Данія інтернет технології Мексика
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