В роботі Facebook стався масштабний збій
Користувачі в Україні повідомляють про відсутність з'єднання та перебої в роботі месенджера
Користувачі в Україні 10 грудня почали скаржитись на відсутність з'єднання у месенджері, в деяких випадках була недоступною стрічка соцмережі. Зокрема, у месенджері відсутнє підключення до Інтернету.
Офіційних коментарів компанії наразі немає.
Схожі проблеми спостерігалися 17 вересня 2020 року. У Facebook тоді назвали причиною збою в роботі «зміну конфігурації мережі». Подробиць представники компанії не надали.
У березні 2019 року з аналогічної причини Facebook не працював вісім годин. Одночасно користувачі повідомляли про проблеми з Іnstagram і месенджером WhatsApp (обидва сервіси належать Facebook).