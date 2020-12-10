В роботі Facebook стався масштабний збій

Користувачі в Україні повідомляють про відсутність з'єднання та перебої в роботі месенджера

Користувачі в Україні 10 грудня почали скаржитись на відсутність з'єднання у месенджері, в деяких випадках була недоступною стрічка соцмережі. Зокрема, у месенджері відсутнє підключення до Інтернету.

Офіційних коментарів компанії наразі немає.

Схожі проблеми спостерігалися 17 вересня 2020 року. У Facebook тоді назвали причиною збою в роботі «зміну конфігурації мережі». Подробиць представники компанії не надали.

У березні 2019 року з аналогічної причини Facebook не працював вісім годин. Одночасно користувачі повідомляли про проблеми з Іnstagram і месенджером WhatsApp (обидва сервіси належать Facebook).

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