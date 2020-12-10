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    В роботі Facebook стався масштабний збій

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    У Facebook-месенджері відсутнє підключення до Інтернету - В роботі Facebook стався масштабний збій
    У Facebook-месенджері відсутнє підключення до Інтернету
    Фото: Stock Catalog/Flickr

    Користувачі в Україні повідомляють про відсутність з'єднання та перебої в роботі месенджера

    Користувачі в Україні 10 грудня почали скаржитись на відсутність з'єднання у месенджері, в деяких випадках була недоступною стрічка соцмережі.  Зокрема, у месенджері відсутнє підключення до Інтернету.

    Офіційних коментарів компанії наразі немає.

    Схожі проблеми спостерігалися 17 вересня 2020 року. У Facebook тоді назвали причиною збою в роботі «зміну конфігурації мережі». Подробиць представники компанії не надали.

    У березні 2019 року з аналогічної причини Facebook не працював вісім годин. Одночасно користувачі повідомляли про проблеми з Іnstagram і месенджером WhatsApp (обидва сервіси належать Facebook). 

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    Теги: інтернет Facebook
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