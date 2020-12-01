Російські пісні та інтервʼю Богдана: що дивилися українці на YouTube в 2020 році

У 2020 році українські користувачі найбільше дивилися розважальний і пізнавальний контент, а також інтерв'ю відомих людей

Google представив традиційний рейтинг найпопулярніших відео 2020 року на YouTube, які зібрали найбільшу кількість переглядів в Україні.

Серед авторських відео в 2020 році українські користувачі найбільше дивилися розважальний і пізнавальний контент, а також інтерв'ю відомих людей.

Так, у рейтингу найпопулярніших відео цього року на YouTube лідером стала пародія від каналу Silirada на хіт білоруського виконавця Мевл «Холодок».

Друге і третє місце посіли випуски телевізійних шоу – «Холостячка» та «Від пацанки до панянки».

Крім того в десятку потрапило інтерв'ю Андрія Богдана Дмитру Гордону, а також сюжет про острів Балі c каналу Антона Птушкіна про подорожі.

Топ-10 найпопулярніших відео в Україні у 2020 році:

Серед музичних відео найбільше переглядів в Україні в 2020 році зібрала колаборація співачки Клави Кока і популярного виконавця Niletto з хітом «Краш».

Топ-10 музичних відео 2020 року в Україні: