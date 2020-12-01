Російські пісні та інтервʼю Богдана: що дивилися українці на YouTube в 2020 році
У 2020 році українські користувачі найбільше дивилися розважальний і пізнавальний контент, а також інтерв'ю відомих людей
Google представив традиційний рейтинг найпопулярніших відео 2020 року на YouTube, які зібрали найбільшу кількість переглядів в Україні.
Серед авторських відео в 2020 році українські користувачі найбільше дивилися розважальний і пізнавальний контент, а також інтерв'ю відомих людей.
Так, у рейтингу найпопулярніших відео цього року на YouTube лідером стала пародія від каналу Silirada на хіт білоруського виконавця Мевл «Холодок».
Друге і третє місце посіли випуски телевізійних шоу – «Холостячка» та «Від пацанки до панянки».
Крім того в десятку потрапило інтерв'ю Андрія Богдана Дмитру Гордону, а також сюжет про острів Балі c каналу Антона Птушкіна про подорожі.
Топ-10 найпопулярніших відео в Україні у 2020 році:
- Мевл - Холодок Валентинка (Пародія)
- Холостячка – Випуск 1 від 23.10.2020
- Від пацанки до панянки. Випуск 1. Сезон 4 – 17.02.2020
- Богдан. Крах Зеленського, Єрмак, кидок Путіна, посадка Порошенка, Коломойський. В гостях у Гордона
- Повернулись до школи на один день. Челендж
- Юрій Дудь х Лоліта Що було далі?
- Morgenshtern – головний шоумен Росії-2020 / вДудь
- Cadillac (пародія) - Morgenshtern & Елджей ЗНО (feat. Mak & Євген Бондаренко)
- Балі та чому усі на ньому показилися. Великий випуск.
- За скільки хвилин опариші з’їдять бургер?
Серед музичних відео найбільше переглядів в Україні в 2020 році зібрала колаборація співачки Клави Кока і популярного виконавця Niletto з хітом «Краш».
Топ-10 музичних відео 2020 року в Україні:
- Клава Кока & Niletto - Краш (official video)
- Little big – Hypnodancer (Official Music Video)
- Artik & Asti - Девочка танцуй (Official Video)
- Mia Boyka & Єгор Шип - Пікачу
- Little Big - Uno - Russia - Official Music Video - Eurovision 2020
- Morgenshtern & Элджей - Cadillac (злив кліпу, 2020)
- Dabro - Юность (Official video)
- Morgenshtern & Тіматі - El Problema (Prod. Slava Marlow) [прем’єра кліпу, 2020]
- Баста & Zivert - Неболей
- Monatik & Вєра Брежнєва — Вечериночка
Нагадаємо, що вперше за 10 років Google скасував YouTube Rewind з підсумками 2020 року.
Раныше Google оприлюднила рейтинг найпопулярніших на YouTube відео 2019 року.