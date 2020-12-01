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    Російські пісні та інтервʼю Богдана: що дивилися українці на YouTube в 2020 році

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    <span>Серед музичних відео усі 10 найпопулярніших &mdash; це кліпи виконавців із Росії</span> - Російські пісні та інтервʼю Богдана: що дивилися українці на YouTube в 2020 році
    Серед музичних відео усі 10 найпопулярніших — це кліпи виконавців із Росії

    У 2020 році українські користувачі найбільше дивилися розважальний і пізнавальний контент, а також інтерв'ю відомих людей

    Google представив традиційний рейтинг найпопулярніших відео 2020 року на YouTube, які зібрали найбільшу кількість переглядів в Україні.

    Серед авторських відео в 2020 році українські користувачі найбільше дивилися розважальний і пізнавальний контент, а також інтерв'ю відомих людей.

    Так, у рейтингу найпопулярніших відео цього року на YouTube лідером стала пародія від каналу Silirada на хіт білоруського виконавця Мевл «Холодок».

    Друге і третє місце посіли випуски телевізійних шоу – «Холостячка» та «Від пацанки до панянки».

    Крім того в десятку потрапило інтерв'ю Андрія Богдана Дмитру Гордону, а також сюжет про острів Балі c каналу Антона Птушкіна про подорожі.

    Топ-10 найпопулярніших відео в Україні у 2020 році:

    Серед музичних відео найбільше переглядів в Україні в 2020 році зібрала колаборація співачки Клави Кока і популярного виконавця Niletto з хітом «Краш».

    Топ-10 музичних відео 2020 року в Україні:

    До слова, YouTube і Google створили «нескінченний» кліп. Воно засноване на пісні Біллі Айліш Bad Guy.

     

     

    Теги: Росія телебачення Google музика рейтинг українці YouTube
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