YouTube і Google створили «нескінченний» кліп

На сайті Infinite Bad Guy можна слухати безліч варіантів виконання пісні Біллі Айліш, перемішуючи їх між собою

YouTube і Google Creative Lab за допомогою штучного інтелекту створили перше у світі «нескінченне» відео, засноване на пісні Біллі Айліш Bad Guy. Про це повідомив вебсайт The Verge.

Відзначається, що алгоритми Google TensorFlow знайшли більш як 17 000 різних переспівувань хіта та об'єднали їх в один нескінченний трек.

Проєкт розміщений на окремому сайті. За замовчуванням починає грати оригінальний трек Bad Guy, а на його тлі «пролітає» безліч каверів від інших виконавців.

Користувач може переходити від одного відео до іншого і кожного разу пісня буде відтворюватися з того моменту, на якому зупинився попередній ролик. Таким чином пісня не переривається, а перетікає з одного каверу в інший.

На сайті є ряд тегів, які вказують на різні стилі та версії аматорських виконань. Так, можна вибрати варіант пісні, зіграний на укулелі, гітарі або піаніно. Є треки в стилі а капела, метал, рок, а також забавні варіанти, такі як ASMR, кішки та гумове курча.

Нагадаємо, що вперше за 10 років Google скасував YouTube Rewind з підсумками 2020 року.

Крім того, Google оприлюднила рейтинг найпопулярніших на YouTube відео 2019 року.