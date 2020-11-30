Google заблокувала смартфонам Huawei доступ до власних продуктів

Компанія Google заблокувала можливість встановлення власних програм на смартфони Huawei. Про це повідомляє Giz China.

Google вжив рішучих заходів та заблокував можливість встановлення своїх додатків на пристрої Huawei. Вже понад рік Huawei через санкції США змушена випускати нові смартфони без встановлених додатків та служб Google. Однак раніше користувачі знаходили обхідні шляхи та встановлювали програми Google вручну. Зараз у них виникають все більші труднощі з ручним встановленням програм.

При спробі встановити останню версію додатку Мапи Google з файлу на смартфоні з’являється повідомлення про помилку встановлення; з наступним формулюванням: «Ця програма не сумісна з центральним процесором вашого пристрою», хоча попередня версія тієї ж програми на тому ж смартфоні не мала цієї проблеми.

Представники Huawei та Google поки що не давали офіційних коментарів щодо цього.

Зазначимо, що Huawei через санкції США продає підрозділ Honor.

Нагадаємо, 15 жовтня Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України підписала меморандум з компанією «Хуавей Україна» з метою «покращення державно-приватної взаємодії, співпраці у сферах кібербезпеки, кіберзахисту та телекомунікацій».

Влітку цього року США офіційно оголосили Huawei загрозою національній безпеці.

У серпні цього року США внесли у чорний список 38 компаній за співпрацю з Huawei.