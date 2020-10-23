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    У світі

    Греція також вводить комендантську годину

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    <span>Носіння лицьової маски стає обов'язковим у всіх закритих громадських місцях Греції</span> - Греція також вводить комендантську годину
    Носіння лицьової маски стає обов'язковим у всіх закритих громадських місцях Греції

    Комендантська година розпочнеться з неділі, 25 жовтня

    Грецька влада вводить у країні комендантську годину через зростання числа заражень коронавірусом. Про це заявив прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс під час загальнонаціонального телезвернення, повідомило в п'ятницю, 23 жовтня, інформагентство Anadolu.

    Комендантська година розпочнеться з неділі, 25 жовтня, і діятиме з 00:30 до 05:00 в областях з червоним і помаранчевим рівнями епідемічної загрози.

    Міцотакіс назвав цей захід вакциною до вакцинації і відзначив, що носіння лицьової маски є обов'язковим у всіх закритих громадських місцях Греції.

    «Відтепер маска необхідна для входу в кафе або ресторан. Маску можна буде зняти тільки після того, як ми сядемо», – сказав він.

    За минулу добу в Греції спостерігалося чергове зростання числа інфікованих – 882 нових випадки. Загальна кількість інфікованих досягла 28 216, померло 549 осіб.

    Нагадаємо, в Словаччині з 24 жовтня по 1 листопада на тлі пандемії коронавірусної інфекції Сovid-19 вводиться комендантська година. У цей період будуть закриті майже всі магазини, підприємства і школи.

    Греція влада коронавірус комендантська година
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