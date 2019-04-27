На усій території Шрі-Ланки введена комендантська година



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На Шрі-Ланці оголошена комендантська година Фото: Укрінформ

У п'ятницю комендантська година була введена на сході острова в районі міста Калмунай

Влада Шрі-Ланки продовжила вводити комендантську годину після серії терактів на острові, повідомляє телеканал News 1st.

«Комендантська година по всьому острову була введена з 22.00 сьогодні (19.30 за київським часом) до 04.00 (01.30 за Києвом 28 квітня) завтра», - повідомляється у Twitter телеканалу.

Напередодні, у п’ятницю в місті Сейнтамаруту відбулася перестрілка між військовими і членами, імовірно, терористичного угруповання «Ісламська держава». Тіла щонайменше 15 осіб, в тому числі шести дітей, знайдені в одному з будинків на сході Шрі-Ланки, де раніше сталася перестрілка.

Як повідомлялося, 21 квітня у Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа. Останній вибух стався в передмісті Коломбо Дематагода і був здійснений смертником.

За останніми даними кількість загиблих унаслідок вибухів у готелях і церквах Шрі-Ланки, які прогриміли під час святкування Великодня, зросла з 321 до 359.

До розслідування серії вибухів на Шрі-Ланці залучили фахівців Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу.

22 квітня президент Шрі-Ланки Майтрипала Сирисена після серії вибухів ухвалив рішення ввести в країні надзвичайний стан.

Терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за серію вибухів на Шрі-Ланці.