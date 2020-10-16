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    У світі

    Комендантська година та закриття барів: Бельгія значно посилює карантин

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    <p>Бельгія перебуває &laquo;у фазі найвищої готовності&raquo;</p> - Комендантська година та закриття барів: Бельгія значно посилює карантин

    Бельгія перебуває «у фазі найвищої готовності»

    Бельгійцям буде заборонено виходити на вулицю з 00:00 до 5-ї години ранку

    Бельгія вирішила посилити карантин, щоб зупинити зростання захворюваності на коронавірусу.

    Відповідну заяву сьогодні зробив прем'єр-міністр країни Александр Де Кроо, повідомляє видання The Brussels Times.

    За словами Де Кроо, сьогодні Бельгія перебуває у фазі найвищої готовності.

    «Кількість інфікованих зростає з кожним днем, і дуже швидко. Наші лікарі та лікарні перебувають під сильним тиском. Ми ведемо нерівну боротьбу з цим вірусом», – наголосив він.

    З понеділка, 19 жовтня, громадянам Бельгії буде дозволено мати лише один контакт за межами власного помешкання. Уряд рекомендував працювати віддалено, якщо є можливість.

    Крім того, в країні буде введено комендантську годину. Людям буде заборонено виходити на вулицю з 00:00 до 5-ї години ранку.

    На чотири тижні у Бельгії закриють бари та ресторани, а після 20:00 буде заборонено продавати алкоголь.

    Нагадаємо, 13 жовтня президент Франції Еммануель Макрон заявив про введення комендантської години у столичному регіоні Іль-де-Франс та восьми мегаполісах країни. Він додав, що жителям цих міст, не буде дозволено перебувати на відкритому повітрі з 21:00 до 6:00 протягом чотирьох тижнів.

    За дотриманням комендантської години стежитимуть понад 12 тис. поліцейських.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      287231
    • Хворіють
      159904
    • Одужали
      121919
    • Померли
      5408

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 15 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5992 осіб. Загалом від початку пандемії станом на ранок 16 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом  287231 людина, одужали 121919 осіб, летальних випадків – а 5408 людей.

    Бельгія алкоголь ресторан карантин комендантська година
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