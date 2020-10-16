Комендантська година та закриття барів: Бельгія значно посилює карантин



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Бельгія перебуває «у фазі найвищої готовності»

Бельгійцям буде заборонено виходити на вулицю з 00:00 до 5-ї години ранку

Бельгія вирішила посилити карантин, щоб зупинити зростання захворюваності на коронавірусу.

Відповідну заяву сьогодні зробив прем'єр-міністр країни Александр Де Кроо, повідомляє видання The Brussels Times.

За словами Де Кроо, сьогодні Бельгія перебуває у фазі найвищої готовності.

«Кількість інфікованих зростає з кожним днем, і дуже швидко. Наші лікарі та лікарні перебувають під сильним тиском. Ми ведемо нерівну боротьбу з цим вірусом», – наголосив він.

З понеділка, 19 жовтня, громадянам Бельгії буде дозволено мати лише один контакт за межами власного помешкання. Уряд рекомендував працювати віддалено, якщо є можливість.

Крім того, в країні буде введено комендантську годину. Людям буде заборонено виходити на вулицю з 00:00 до 5-ї години ранку.

На чотири тижні у Бельгії закриють бари та ресторани, а після 20:00 буде заборонено продавати алкоголь.

Нагадаємо, 13 жовтня президент Франції Еммануель Макрон заявив про введення комендантської години у столичному регіоні Іль-де-Франс та восьми мегаполісах країни. Він додав, що жителям цих міст, не буде дозволено перебувати на відкритому повітрі з 21:00 до 6:00 протягом чотирьох тижнів.

За дотриманням комендантської години стежитимуть понад 12 тис. поліцейських.

Коронавірус в Україні

Всього 287231

Хворіють 159904

Одужали 121919

Померли 5408

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 15 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5992 осіб. Загалом від початку пандемії станом на ранок 16 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 287231 людина, одужали 121919 осіб, летальних випадків – а 5408 людей.