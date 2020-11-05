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    У світі

    Греція вводить жорсткий карантин на три тижні

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    Нові обмеження вводяться з 6 ранку суботи, 7 листопада - Греція вводить жорсткий карантин на три тижні
    Нові обмеження вводяться з 6 ранку суботи, 7 листопада

    У країні з 7 по 30 листопада буде введений локдаун

    Уряд Греції прийняв рішення про посилення карантинних обмежень через зростання числа захворювань Covid-19. Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, пише Gazzetta.gr.

    Нові обмеження вводяться з 6 ранку суботи, 7 листопада. Таке рішення було ухвалене із-за значного зростання захворюваності за останні 5 днів, де було виявлено 10 тисяч випадків. Загалом в країні з початку пандемії захворіли майже 47 тисяч осіб.

    «Я знаю, що є занепокоєння, страх перед економічними наслідками. Але ми хочемо, щоб люди стали союзниками в цьому новому великому зусиллі, яке ми покликані зробити», – сказав прем'єр Греції.

    В країні до кінця листопада буде введена заборона на переміщення, а також закриті магазини, крім критичних об'єктів інфраструктури. Більш докладно про обмеження у Греції повідомлять сьогодні ввечері.

    Прем'єр додав, що всі громадяни, які не матимуть роботи на період локдауну, отримають 800 євро допомоги.

    Нагадаємо, що Греція вводить комендантську годину.

    Як повідомлялося, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розглядає можливість запровадження нового локдауну вже наступного тижня.

    Крім того, Австрія запроваджує другий локдаун за рік.

    Греція карантин уряд коронавірус
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