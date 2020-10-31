Греція вводить комендантську годину

У Греції з початку жовтня спостерігається зростання щоденної кількості інфікованих

Влада Греції на місяць запроваджує нічну комендантську годину та закриває ресторани і бари у густонаселених районах країни. Такі заходи вводяться, щоб стримати поширення пандемії коронавірусу. Про це 31 жовтня заявив прем’єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс, повідомляє агентство Reuters.

У Греції виявили менше випадків Covid-19, ніж в інших країнах Європи, однак з початку жовтня спостерігається зростання щоденної кількості інфікованих.

Анонсовані заходи набудуть чинності 3 листопада.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розглядає можливість запровадження нового локдауну вже наступного тижня.

За даними ВООЗ, 30 жовтня у світі зафіксували рекордні 505 756 нових випадків Covid-19, у лідерах добового приросту США, Індія та Франція.