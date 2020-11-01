Австрія запроваджує другий локдаун за рік

В Австрії введуть комендантську годину, яка буде діяти до 30 листопада

Офіційний Відень посилює карантин, щоб не допустити перевантаження системи охорони здоров'я

Австрія з вівторка, 3 листопада, повертається до жорсткого карантину через пандемію коронавірусу.

Про це заявив канцлер Австрії Себастьян Курц.

В країні введуть комендантську годину, яка буде діяти до 30 листопада. При цьому австрійцям буде заборонено залишати своє житло з 20:00 до 6:00 для зустрічей або відвідування інших людей. Водночас буде дозволено ходити на роботу, прогулюватися або допомагати іншим людям.

Місцеві ЗМІ пишуть, що в країні також заборонять відвідувати ресторани і кафе. Заклади громадського харчування будуть подавати їжу або напої тільки на винос. Готелям буде дозволено приймати тільки бізнес-клієнтів. Будуть закриті і зоопарки, театри і музеї.

Водночас школи в Австрії продовжать працювати, але австрійська влада перевіряє, чи впливають вони на поширення коронавірусу.

За словами Курца, такі заходи потрібні для того, щоб не допустити перевантаження системи охорони здоров'я.

«Ми усвідомлюємо, що ці заходи непопулярні і означають масове обмеження свободи. Але вони необхідні для полегшення нашого лікування», – додав він.

До слова, Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на тлі збільшення кількості інфікованих Covid-19 оголосив чотиритижневий жорсткий карантин.

Також влада Греції на місяць запроваджує нічну комендантську годину та закриває ресторани і бари у густонаселених районах країни.

Як повідомляв «Главком», в Україні за минулу добу, 30 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8752 людей. Це на 440 осіб більше, ніж у попередній день (8312).

Коронавірус в Україні

Всього 387481

Хворіють 221357

Одужали 158928

Померли 7196

Копіювати код для вставки

Загалом від початку пандемії станом на ранок 31 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 387481 людина, одужали 158928 осіб, летальних випадків – 7196.