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  4. Грецію охопили масштабні лісові пожежі через аномальну спеку (фото)
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    Соціум

    Грецію охопили масштабні лісові пожежі через аномальну спеку (фото)

    Грецію охопили масштабні лісові пожежі через аномальну спеку (фото)
    фото: france24.com

    Внаслідок пожежі в селі пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки

    На півночі, півдні та сході Греції вирують масштабні лісові пожежі, внаслідок яких сотні людей були евакуйовані. Про це повідомляє France24.

    «Греція в неділю бореться з трьома великими лісовими пожежами по всій країні, внаслідок яких сотні людей були змушені евакуюватися, оскільки через високу температуру є побоювання виникнення нових пожеж», – йдеться у повідомленні.

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    Грецію охопили масштабні лісові пожежі через аномальну спеку (фото)
    Грецію охопили масштабні лісові пожежі через аномальну спеку (фото)

    Пожежі виникли на півночі, сході та півдні Греції, зокрема на острові Лесбос, де з туристичного села Ватера евакуювали сотні туристів. Внаслідок пожежі в селі пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки, а також магазини, готелі та пляжні бари. У неділю вранці десятки пожежників намагалися приборкати вогонь, задіявши для скидання води чотири літаки та два гелікоптери.

    У національному парку Дадія, відомому своєю колонією чорних грифів, що у північно-східному регіоні Еврос, четвертий день поспіль лісова пожежа. Вогонь уже знищив майже 500 гектарів лісу, приборкати його намагаються 300 пожежників.

    На Пелопоннесі на півдні країни пожежа, яка спалахнула в суботу вранці, призвела до евакуації села Хрисокелярія.

    Лісова пожежа в горах поблизу Афін у середу також пошкодила будинки, змусивши сотні людей евакуюватися.

    У країні з суботи панує спека, очікується, що вона триматиме близько 10 днів. У деяких регіонах температура повітря піднялася до 42 градусів за Цельсієм.

    Як раніше повідомлялося, на грецькому острові Лесбос 23 липня відбулася масова евакуація місцевих жителів і туристів через поширення лісових пожеж.

    Нагадаємо, 20 липня у Греції недалеко від Афін евакуювали щонайменше 600 людей із чотирьох районів та місцеві лікарні через сильну лісову пожежу.

    Пожежа спалахнула у вівторок після обіду на горі Пентелі, приблизно за 27 км на північ від центру Афін. За словами очевидців, до ночі полум'я було видно з острова Евія, приблизно 50 км.

    Також минулого літа Туреччина потерпала від масштабних лісових пожеж. Україна однією з перших відгукнулася на прохання про допомогу - направила в Туреччину літаки та вертольоти. Українські рятувальники здійснювали нічні польоти для боротьби з вогнем.

    Загалом під час лісових пожеж минулого року було знищено понад 160 тисяч гектарів лісу. Тоді курдська організація «Діти вогню» взяла на себе відповідальність за організацію підпалів у Туреччині.

    Теги: пожежа Греція спека повітря
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    Грецію охопили масштабні лісові пожежі через аномальну спеку (фото)