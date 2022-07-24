Грецію охопили масштабні лісові пожежі через аномальну спеку (фото)

Внаслідок пожежі в селі пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки

На півночі, півдні та сході Греції вирують масштабні лісові пожежі, внаслідок яких сотні людей були евакуйовані. Про це повідомляє France24.

«Греція в неділю бореться з трьома великими лісовими пожежами по всій країні, внаслідок яких сотні людей були змушені евакуюватися, оскільки через високу температуру є побоювання виникнення нових пожеж», – йдеться у повідомленні.

Пожежі виникли на півночі, сході та півдні Греції, зокрема на острові Лесбос, де з туристичного села Ватера евакуювали сотні туристів. Внаслідок пожежі в селі пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки, а також магазини, готелі та пляжні бари. У неділю вранці десятки пожежників намагалися приборкати вогонь, задіявши для скидання води чотири літаки та два гелікоптери.

У національному парку Дадія, відомому своєю колонією чорних грифів, що у північно-східному регіоні Еврос, четвертий день поспіль лісова пожежа. Вогонь уже знищив майже 500 гектарів лісу, приборкати його намагаються 300 пожежників.

На Пелопоннесі на півдні країни пожежа, яка спалахнула в суботу вранці, призвела до евакуації села Хрисокелярія.

Лісова пожежа в горах поблизу Афін у середу також пошкодила будинки, змусивши сотні людей евакуюватися.

У країні з суботи панує спека, очікується, що вона триматиме близько 10 днів. У деяких регіонах температура повітря піднялася до 42 градусів за Цельсієм.

Як раніше повідомлялося, на грецькому острові Лесбос 23 липня відбулася масова евакуація місцевих жителів і туристів через поширення лісових пожеж.

Нагадаємо, 20 липня у Греції недалеко від Афін евакуювали щонайменше 600 людей із чотирьох районів та місцеві лікарні через сильну лісову пожежу.

Пожежа спалахнула у вівторок після обіду на горі Пентелі, приблизно за 27 км на північ від центру Афін. За словами очевидців, до ночі полум'я було видно з острова Евія, приблизно 50 км .

Також минулого літа Туреччина потерпала від масштабних лісових пожеж. Україна однією з перших відгукнулася на прохання про допомогу - направила в Туреччину літаки та вертольоти. Українські рятувальники здійснювали нічні польоти для боротьби з вогнем.

Загалом під час лісових пожеж минулого року було знищено понад 160 тисяч гектарів лісу. Тоді курдська організація «Діти вогню» взяла на себе відповідальність за організацію підпалів у Туреччині.