У Греції вирують лісові пожежі, евакуйовані сотні людей (фото)

24 вертольоти та літаки скидали воду на полум'я

У Греції недалеко від Афін евакуювали щонайменше 600 людей із чотирьох районів та місцеві лікарні через сильну лісову пожежу. Про це пише Protothema.

Пожежа спалахнула у вівторок після обіду на горі Пентелі, приблизно за 27 км на північ від центру Афін. За словами очевидців, до ночі полум'я було видно з острова Евія, приблизно 50 км .

Близько 420 пожежників за підтримки 85 машин намагалися загасити полум'я, яке надвечір вирувало на кількох напрямках. Гасіння ускладнювалося сильним вітром, який досягав швидкості 80 км/год .

24 вертольоти та літаки скидали воду на полум'я, але були змушені припинити роботу вночі з міркувань безпеки.

Влада наказала евакуювати чотири райони: Драфі, Антуса, Діоні та Дасамарі. Вони також порадили жителям інших районів підготуватись до евакуації.

Одна лікарня та Національна обсерваторія Афін були евакуйовані як запобіжний засіб. Рух на дорогах, що ведуть до Пентелі, було зупинено.

Минулого року лісові пожежі знищили близько 121 000 гектарів лісів та чагарників у різних частинах Греції, а країна пережила найсильнішу спеку за 30 років.

Нагадаємо, у Туреччині спалахнула масштабна лісова пожежа.

Також минулого літа Туреччина потерпала від масштабних лісових пожеж. Україна однією з перших відгукнулася на прохання про допомогу - направила в Туреччину літаки та вертольоти. Українські рятувальники здійснювали нічні польоти для боротьби з вогнем.

Загалом під час лісових пожеж минулого року було знищено понад 160 тисяч гектарів лісу. Тоді курдська організація «Діти вогню» взяла на себе відповідальність за організацію підпалів у Туреччині.