Через лісові пожежі з грецького острова Лесбос евакуйовують людей

Деякі покинуті людьми будинки згоріли вщент

На грецькому острові Лесбос 23 липня відбулася масова евакуація місцевих жителів і туристів через поширення лісових пожеж. Про це повідомляє грецька державна медіакорпорація ERT.

Зазначається, що тривогу оголосили о 10:00. Менш ніж за дві години через вітер і суху рослинність ситуація стала критичною. Вогонь просувався на два фронти: на узбережжі, а також всередині острова.

За інформацією видання, 450 людей отримали наказ покинути два готелі та понад 90 будинків на острові. Хтось виїхав на автобусах, інших відвезли прямо з пляжів на човнах. Деякі покинуті людьми будинки згоріли вщент, інші хоч і вціліли, але непридатні для проживання.

Вітер і суха рослинність зробили ситуацію з лісовими пожежами на острові критичною. Вогонь просувався двома фронтами до узбережжя. Також загоряння були всередині острова. Коли полум'я досягло вулиць Ватери, села, яке перетворилося на туристичний курорт, місцева влада наказала провести евакуацію.

Понад 80 пожежників боролися з вогнем, їм допомагали волонтери, за підтримки 19 вантажівок, 9 літаків і гелікоптера. Додаткову допомогу надавали рятувальники з материка.

Нагадаємо, 20 липня у Греції недалеко від Афін евакуювали щонайменше 600 людей із чотирьох районів та місцеві лікарні через сильну лісову пожежу.

Пожежа спалахнула у вівторок після обіду на горі Пентелі, приблизно за 27 км на північ від центру Афін. За словами очевидців, до ночі полум'я було видно з острова Евія, приблизно 50 км .

Також минулого літа Туреччина потерпала від масштабних лісових пожеж. Україна однією з перших відгукнулася на прохання про допомогу - направила в Туреччину літаки та вертольоти. Українські рятувальники здійснювали нічні польоти для боротьби з вогнем.

Загалом під час лісових пожеж минулого року було знищено понад 160 тисяч гектарів лісу. Тоді курдська організація «Діти вогню» взяла на себе відповідальність за організацію підпалів у Туреччині.