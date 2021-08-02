Пожежі в Туреччині: відповідальність за підпали взяла на себе курдська організація

Терорости погрожують продовжити підпали

Курдська організація «Діти вогню» взяла на себе відповідальність за організацію підпалів у Туреччині. Про це у Twitter повідомили EHA News.

Зазначається, що до таких дій призвела «антикурдська політика Туреччини, економіка, орієнтована на розправу, система освіти з осередками асиміляції, брехлива та нечесна турецька преса».

«Ми будемо кидати на ваші дороги каміння та цвяхи, розбивати вам вікна, різати автомобільні шини, бити вас палицями, різати ножем, підпалювати ваші школи та мечеті, змусимо тремтіти від страху турецьких вчителів і тікати з Курдистану. Ми підпалимо ваші автомобілі, підприємства, урожай та міста», – йдеться в повідомленні.

«Діти вогню« пов'язана з Робочою партією партією Курдистану (РПК), яка в Туреччині визнана терористичною організацією.

Курди – 40-мільйонний народ без власної держави. Курди проживають на сході Туреччини, на півночі Сирії та Іраку й на заході Ірану.

Напередодні стало відомо, що затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до підпалів лісів у курортних регіонах поблизу моря.

Нині в операції з масового гасіння пожеж задіяні літаки України.

Міністр сільського і лісового господарства Бекір Пакдемірлі заявив в неділю, що 98 з 107 пожежі, що виникла через сильний вітер і пекучої жари, вдалося взяти під контроль. Околиці, постраждалі від пожежі в п’яти провінціях, були оголошені зонами лиха.

Також українські туристи розповіли про дим над пляжем та перекриті траси у Туреччині через пожежі (фото).

Нагадаємо, 28 липня у Туреччині у місті Манавгат у курортній провінції Анталія спалахнула лісова пожежа, причини якої влада досі встановлює. Через спеку та сильний вітер вогонь швидко поширювався, наступного дня пожежі спалахнули у популярних курортних містах – Мармарисі та Бодрумі.

Тим часом міністерство закордонних справ розробляє сценарії повернення громадян України додому на випадок погіршення ситуації у Туреччині.

Наразі МЗС закликає українців не їхати на турецькі курорти.