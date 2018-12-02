Грузинська опозиція домагатиметься скасування другого туру виборів президента у суді



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Прихильники опозиції звинувачують владу в тиску на виборців і фальсифікаціях

Опозиція вимагає також дострокових парламентських виборів

Опозиція в Грузії через суд домагатиметься скасування результатів президентських виборів в країні. Про це заявив на мітингу в центрі Тбілісі 2 грудня кандидат на посаду президента від опозиційної коаліції «Сила в єдності» Ґріґол Вашадзе.

Згідно з офіційними підсумками виборів, у другому турі він значно поступився Саломе Зурабішвілі, кандидатуру якої підтримала владна партія «Грузинська мрія».

За словами Вашадзе, опозиція вимагає також дострокових парламентських виборів. Демонстранти вимагають від влади задовольнити їхні вимоги до 16 грудня, коли має відбутися інавгурація президента. Якщо цього не станеться, опозиція зробить наступні кроки – щоправда, Вашадзе не сказав, які.

Скайп-зв’язком перед присутніми виступив екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який у Грузії вже двічі заочно засуджений, до трьох і до шести років позбавлення волі, і щодо якого там розглядають іще кілька кримінальних справ. Саакашвілі сказав, що за необхідності зможе приїхати в Грузію і долучитися до протестів.

Прихильники опозиції не визнають підсумків президентських виборів в Грузії, звинувачуючи владу в тиску на виборців і фальсифікації.

Правозахисники заявили, що під час голосування у другому турі тотальних і масових порушень, які могли б вплинути на результати виборів, вони не бачили.

Міжнародні спостерігачі за виборами від ОБСЄ визнали вибори вільними, але при цьому зазначили, що кандидати були поставлені в нерівні умови. Вони заявили, що перед виборами в Грузії відбулися кілька соціальних і фінансових акцій – наприклад, близько 600 тисяч людей отримали часткове списання боргів за рахунок приватної фінансової інституції, пов’язаної з головою владної партії. Владною партією в Грузії наразі є «Грузинська мрія», яку очолює Бідзіна Іванішвілі.

Міністерство внутрішніх справ Грузії сьогодні раніше повідомило, що в Тбілісі були затримані семеро громадян України. Їх звинувачують в незаконному зберіганні зброї. Один із затриманих, як повідомляється, уродженець Грузії Лука Чхетія, який воював на Донбасі проти російських окупантів. Його родичі визнають, що він мав намір бути присутнім на сьогоднішній акції опозиції, але заперечують його провину, називаючи затримання «політичною розправою», повідомляє проект Радіо Свобода «Ехо Кавказа».

Начальник управління консульського забезпечення департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив, що консул перевіряє інформацію про можливе затримання в Грузії громадян України: «За результатами одержання офіційного підтвердження чи спростування цієї інформації додатково повідомимо».

Джерело: Радіо Свобода