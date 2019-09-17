Грузинський журналіст, який обматюкав Путіна, не шкодує про свій вчинок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колишній ведучий грузинського телеканалу «Руставі-2» Георгій Габунія

За словами Габунії, він не хоче бути боягузом, а Путіна вважає ворогом держави

Грузинський тележурналіст Георгій Габунія заявив, що не шкодує про те, що обматюкав президента Росії Володимира Путіна.

Про це він заявив в ефірі грузинського телеканалу.

За словами Габунії, він не хоче бути боягузом, а Путіна вважає ворогом держави.

«Я не прощу, що Росія століттями руйнувала мою країну, а наша нинішня влада зараз їй в цьому допомагає», - сказав він.

Журналіст також звинуватив правлячу партію Грузинська мрія в боягузтві, яка «лиже підошви окупантам і до цього закликає всіх громадян Грузії».

Як повідомлялося, 7 липня ведучий грузинського телеканалу «Руставі-2» Георгій Габунія розпочав свою авторську програму «Постскриптум» із звернення до президента Росії Володимира Путіна. Він довго обкладав президента РФ російським матом.

Після цього біля будівлі телекомпанії зібралася акція протесту, деякі із присутніх закликали громити телеканал.

«Руставі-2» тимчасово припиняв мовлення після погроз про вторгнення та погром з боку мітингувальників.

Перші особи Грузії розцінили вчинок журналіста Габунії як «провокаційний акт» і «спробу дестабілізації». Гендиректор «Руставі 2» Ніка Гварамія вибачився перед глядачами й обіцяв вжити заходів щодо автора монологу.

Габунія на два місяці був усунений від роботи, однак керівництво телеканалу «Руставі 2» згодом його звільнило.

Джерело: Новое Время