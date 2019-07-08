Ведучий грузинського телеканалу обматюкав Путіна в прямому ефірі: відео



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Габунія сказав Путіну «забиратися з Грузії разом зі своїми рабами»

Ведучий грузинського телеканалу «Руставі-2« Георгій Габунія 7 липня розпочав свою авторську програму «Постскриптум» із звернення до президента Росії Володимира Путіна. Він довго обкладав президента РФ російським матом.

Відео програми з'явилося на YouTube.

«Я хочу передати величезний привіт нашому великому другу, президенту Росії Володимиру Володимировичу Путіну. Вовочка, с * ка ти бродячий ... На нашій красивій землі немає місця такому убогому створінню, такому виродку як ти ... Ти - смердючий окупант», - почав своє звернення ведучий.

Як передає видання ГрузіяOnline, відразу після цього генеральний директор телекомпанії «Руставі 2» Ніка Гварамія засудив витівку ведучого

Гварамія заявив, що, хоча «Постскриптум» - авторська програма Габунії, канал не підтримує таку нудотну лайку в прямому ефірі і не підтримує самодіяльність ведучого. Однак при цьому зазначив, що повністю підтримує пафос заяви Габунії і не має наміру вибачатися за мат на адресу Путіна.

«Руставі-2» - опозиційний грузинський канал, який підтримує антиросійські акції протесту, яківідбуваються в Тбілісі вже майже місяць.