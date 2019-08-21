У Грузії двоє телеведучих «Руставі-2» пішли з каналу на знак протесту



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Діана Джоджуа і Міхеїл Сесіашвілі заявили, що залишають телеканал

Напередодні новий генеральний директор «Руставі-2» повідомив про звільнення кількох провідних журналістів телекомпанії

Ведучі головного інформаційного випуску грузинської телекомпанії «Руставі-2» заявили про відставку на знак протесту проти звільнення своїх колег новим керівництвом каналу.

Діана Джоджуа і Міхеїл Сесіашвілі заявили, що залишають телеканал, у прямому ефірі своєї програми «Кур’єр».

За кілька годин до цього новий генеральний директор «Руставі-2» Паата Салія повідомив про звільнення кількох провідних журналістів телекомпанії, зокрема Георгія Габунії, який у липні в прямому ефірі нецензурно вилаяв президента Росії Володимира Путіна.

Звільнення спровокували заяви критиків про те, що новий власник раніше опозиційного телеканалу Кібар Халваші тісно пов’язаний із чинною владою, і що його дії є спробою адміністрації придушити політичне інакомислення в ЗМІ напередодні парламентських виборів, запланованих на наступний рік.

«Це рішення чітко доводить, що редакційна політика каналу зміниться і що обіцянка Паати Салії (новий гендиректор «Руставі-2»), що нічого не зміниться, не є дійсною», – сказала «Радіо Свобода» Ната Дзвелішвілі, виконавча директорка Грузинської хартії журналістської етики.

«Починаючи з вересня, новинні програми «Руставі-2» змінять свій зміст. На жаль, у нас з'явиться ще один провладний канал – лояльний до політики уряду», – додала вона.

Халваші раніше обіцяв зробити колишню опозиційну телекомпанію незалежною як політично, так і фінансово.

Як повідомлялося, 7 липня ведучий грузинського телеканалу «Руставі-2» Георгій Габунія розпочав свою авторську програму «Постскриптум» із звернення до президента Росії Володимира Путіна. Він довго обкладав президента РФ російським матом.

Після цього біля будівлі телекомпанії зібралася акція протесту, деякі із присутніх закликали громити телеканал.

«Руставі-2» тимчасово припиняв мовлення після погроз про вторгнення та погром з боку мітингувальників.

Перші особи Грузії розцінили вчинок журналіста Габунії як «провокаційний акт» і «спробу дестабілізації». Гендиректор «Руставі 2» Ніка Гварамія вибачився перед глядачами й обіцяв вжити заходів щодо автора монологу.

Габунія на два місяці був усунений від роботи, однак керівництво телеканалу «Руставі 2» заявило, що його не звільнятиме.