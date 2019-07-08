У Грузії припинив мовлення телеканал, в ефірі якого обматюкали Путіна



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Руставі припинив мовлення через погрози погрому

Грузинський опозиційний канал «Руставі-2» тимчасово припинив мовлення після погроз про вторгнення та погром з боку мітингувальників, які зібралися біля будівлі телеканалу.

Про це йдеться в заяві керівництва «Руставі-2».

Генеральний директор Ніка Гварамія додав також, що журналістам загрожує небезпека. Він мав на увазі акцію протесту, яка проходить біля будівлі телекомпанії. Як повідомляють ЗМІ, деякі з присутніх закликають громити телеканал.

Акція почалася після того, як ведучий підсумкової щотижневої програми Георгій Габунія звернувся до російського президента Володимира Путіна і в своїй промові використовував нецензурну лайку.

Гендиректор «Руставі 2» Ніка Гварамія вибачився перед глядачами і обіцяв вжити заходів щодо автора скандального монологу. При цьому присутні вимагають, щоб Габунія вибачився за свої слова і був звільнений. Частина прийшли і зовсім наполягає на тому, щоб телеведучий покинув країну, а Гварамію відсторонили від управління телеканалом.

Перші особи Грузії розцінили вчинок журналіста як «провокаційний акт» і «спробу дестабілізації». Так, президент Грузії Саломе Зурабішвілі засудила ситуацію з ведучим.

«Патріотизм - це щось інше, і інтереси країни не є агресивними, дестабілізуючими і безладними. Наш шлях - це мирний шлях, наша перспектива - Європа, наша сила - стабільність. Розпалювання зовнішньої конфронтації і напруженості в регіоні неприпустимо з нашого боку», - зазначила Зурабішвілі.

Як відомо, президент РФ Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати в Грузію, а також розпорядився повернути росіян з Грузії.

Нагадаємо, в Грузії відбувалися акції протесту через поведінку депутата РФ, який відвідував Грузію. Депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов після повернення з Грузії до Росії пояснив, чому він сів в крісло спікера грузинського парламенту на Міжпарламентської асамблеї православ'я, що спричинило акції протесту в Тбілісі.