Губернатор Курської області заявив про «прильоти» і показав «докази» (фото)

Російський губернатор оприлюднив фото вирв у землі нібито від снарядів

РФ продовжує повідомляти, що нібито Україна обстрілює її територію

Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив, що вранці 5 липня були обстріляні прикордонні населені пункти регіону. Про це він написав у Telegram.

«Сьогоднішній ранок знову розпочався з артилерійського обстрілу прикордонних населених пунктів Глушківського району. Зафіксовано прильоти у селі Маркове, знову рвуться снаряди у селищі Тьоткіне», – повідомив губернатор.

Як доказ «обстрілів» він оприлюднив фото вирв у землі.

За словами російського губернатора, «обстріл триває». Він пообіцяв повідомити всі подробиці пізніше.

Нагадаємо, 28 червня у російському Курську, звідки окупанти ракетами атакували Кременчук, стався потужний вибух.