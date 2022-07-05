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  4. Губернатор Курської області заявив про «прильоти» і показав «докази» (фото)
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    Соціум

    Губернатор Курської області заявив про «прильоти» і показав «докази» (фото)

    Російський губернатор оприлюднив фото вирв у землі нібито від снарядів - Губернатор Курської області заявив про «прильоти» і показав «докази» (фото)

    Російський губернатор оприлюднив фото вирв у землі нібито від снарядів

    фото: Роман Старовойт/Telegram

    РФ продовжує повідомляти, що нібито Україна обстрілює її територію

    Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив, що вранці 5 липня були обстріляні прикордонні населені пункти регіону. Про це він написав у Telegram.

    «Сьогоднішній ранок знову розпочався з артилерійського обстрілу прикордонних населених пунктів Глушківського району. Зафіксовано прильоти у селі Маркове, знову рвуться снаряди у селищі Тьоткіне», – повідомив губернатор.

    Як доказ «обстрілів» він оприлюднив фото вирв у землі.

    За словами російського губернатора, «обстріл триває». Він пообіцяв повідомити всі подробиці пізніше.

    Нагадаємо, 28 червня у російському Курську, звідки окупанти ракетами атакували Кременчук, стався потужний вибух.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Губернатор Курської області заявив про «прильоти» і показав «докази» (фото)