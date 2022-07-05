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    Події в Україні

    У Миколаєві прогриміли вибухи

    На місці влучення ворожих снарядів видно стовпи диму - У Миколаєві прогриміли вибухи
    На місці влучення ворожих снарядів видно стовпи диму
    фото з відкритих джерел

    Із боку Херсона по Миколаївщині окупанти здійснили запуск ракет

    Вранці 5 липня у Миколаєві пролунали вибухи. Про це повідомляє «Суспільне». В області оголошена повітряна тривога.

    За даними місцевого видання «Новости-N», у Миколаєві близько 6:55 пролунало кілька вибухів.

    Соціальні мережі повідомляють, що з боку Херсона було здійснено запуск ракет.

    На місці влучення ворожих снарядів видно стовпи диму.

    О 7:02 по всій Миколаївській області оголошено повітряну тривогу.

    Нагадаємо, уночі на 5 липня на всій території країни була оголошена повітряна тривога. Згодом мешканці Харкова та Дніпра повідомили, що у їхніх містах чутні вибухи.

    Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російські війська випустили по Дніпропетровщині сім ракет.

    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    У Миколаєві прогриміли вибухи