У Миколаєві прогриміли вибухи

Із боку Херсона по Миколаївщині окупанти здійснили запуск ракет

Вранці 5 липня у Миколаєві пролунали вибухи. Про це повідомляє «Суспільне». В області оголошена повітряна тривога.

За даними місцевого видання «Новости-N», у Миколаєві близько 6:55 пролунало кілька вибухів.

Соціальні мережі повідомляють, що з боку Херсона було здійснено запуск ракет.

На місці влучення ворожих снарядів видно стовпи диму.

О 7:02 по всій Миколаївській області оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, уночі на 5 липня на всій території країни була оголошена повітряна тривога. Згодом мешканці Харкова та Дніпра повідомили, що у їхніх містах чутні вибухи.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російські війська випустили по Дніпропетровщині сім ракет.