У Миколаєві прогриміли вибухи
Із боку Херсона по Миколаївщині окупанти здійснили запуск ракет
Вранці 5 липня у Миколаєві пролунали вибухи. Про це повідомляє «Суспільне». В області оголошена повітряна тривога.
За даними місцевого видання «Новости-N», у Миколаєві близько 6:55 пролунало кілька вибухів.
Соціальні мережі повідомляють, що з боку Херсона було здійснено запуск ракет.
На місці влучення ворожих снарядів видно стовпи диму.
О 7:02 по всій Миколаївській області оголошено повітряну тривогу.
Нагадаємо, уночі на 5 липня на всій території країни була оголошена повітряна тривога. Згодом мешканці Харкова та Дніпра повідомили, що у їхніх містах чутні вибухи.
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російські війська випустили по Дніпропетровщині сім ракет.