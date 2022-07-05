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  3. РФ випустила по Дніпропетровщині сім ракет: перші подробиці атаки
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    Новини

    РФ випустила по Дніпропетровщині сім ракет: перші подробиці атаки

    Українські військові збили шість ракет над Дніпром та Синельниківським районом - РФ випустила по Дніпропетровщині сім ракет: перші подробиці атаки
    Українські військові збили шість ракет над Дніпром та Синельниківським районом
    фото ілюстративне

    У Дніпрі уламки збитої ракети спричинили загоряння

    У ніч на 5 липня російські війська випустили по Дніпропетровщині сім ракет. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

    «Сусід» «дружньо» скерував на нас 7 ракет! Шість із них наші військові збили - над Дніпром та Синельниківським районом», – написав він у Telegram.

    У Дніпрі уламки збитої ракети спричинили загоряння. Рятувальники вогонь приборкали. Ніхто не постраждав.

    «У місті Покров «приліт» у приватний сектор. Зруйновані кілька будинків, ще у кількох повибивало шибки. Від вибуху сталася пожежа. На місці працюють представники ДСНС та поліції. Попередньо, без постраждалих», – повідомив Резніченко.

    Нагадаємо, уночі на 5 липня на всій території країни була оголошена повітряна тривога. Згодом мешканці Харкова та Дніпра повідомили, що у їхніх містах чутні вибухи.

    Теги: росія окупанти війна Дніпро Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    РФ випустила по Дніпропетровщині сім ракет: перші подробиці атаки