  1. Головна
  2. Новини
  3. У російському Курську пролунали вибухи (відео)
рус
    Новини

    У російському Курську пролунали вибухи (відео)

    У Курську, звідки атакували Кременчук, щось сильно вибухнуло - У російському Курську пролунали вибухи (відео)
    У Курську, звідки атакували Кременчук, щось сильно вибухнуло
    фото з відкритих джерел

    Вибух пролунав приблизно на схід від Курська в районі аеропорту

    У російському Курську, звідки окупанти ракетами атакували Кременчук, стався потужний вибух. Про вибух повідомляють російські ЗМІ.

    Відео зі звуком вибуху та наслідків з'явилися у соціальних мережах.

    Вибух пролунав приблизно на схід від Курська в районі аеропорту. Його чули в багатьох районах міста. На місці працюють російські військові та представники спецслужб.

    Місцева влада запевняє, що був збитий український безпілотник. Хоча, на відео чути гучний вибух та видно густий дим.

    Зазначимо, що самі місцеві жителі Курська не вірять інформації своїй владі. В місцевих чатах пишуть, що було чути не роботу ППО, яка збила безпілотник, а бачили прильоти.

    Зазначимо, що Курськ знаходиться за 110 кілометрів від кордону з Україною.

    Нагадаємо, російські війська сьогодні, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені.

    Як повідомлялося, окупанти вдарили надзвуковими крилатими ракетами Х-22. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що ракети запускали з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3.

    Літаки росіян злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області.

    Теги: вибух росія окупанти війна Україна безпілотник окупація Кременчук #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У російському Курську пролунали вибухи (відео)