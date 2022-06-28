У російському Курську пролунали вибухи (відео)

Вибух пролунав приблизно на схід від Курська в районі аеропорту

У російському Курську, звідки окупанти ракетами атакували Кременчук, стався потужний вибух. Про вибух повідомляють російські ЗМІ.

Відео зі звуком вибуху та наслідків з'явилися у соціальних мережах.

Вибух пролунав приблизно на схід від Курська в районі аеропорту. Його чули в багатьох районах міста. На місці працюють російські військові та представники спецслужб.

Місцева влада запевняє, що був збитий український безпілотник. Хоча, на відео чути гучний вибух та видно густий дим.

Саме так, зазвичай, виглядає процес збивання безпілотника ППО, саме так, не хвилюйтесь, все під контролем... #Курськ #Бавовна pic.twitter.com/3jaPnx8eV5 — Oleksandr Arhat (@olarhat) June 28, 2022

Зазначимо, що самі місцеві жителі Курська не вірять інформації своїй владі. В місцевих чатах пишуть, що було чути не роботу ППО, яка збила безпілотник, а бачили прильоти.

Зазначимо, що Курськ знаходиться за 110 кілометрів від кордону з Україною.

Нагадаємо, російські війська сьогодні, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені.

Як повідомлялося, окупанти вдарили надзвуковими крилатими ракетами Х-22. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що ракети запускали з дальніх бомбардувальників Ту- 22 М3 .

Літаки росіян злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювались з Курської області.