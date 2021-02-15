Гвінея оголосила про початок епідемії лихоманки Ебола

На поточний день виявлено сім осіб, які могли заразитися Ебола

Влада Гвінеї офіційно оголосила в неділю про початок на південному-сході країни епідемії лихоманки Ебола.

Про це повідомив новинний портал Guinee114 з посиланням на заяву уряду.

«Уряд Гвінеї оголошує про епідемію захворювання, що викликається вірусом Ебола (БВВЕ), в префектурі Нзерекоре і районі Гуек, – йдеться в документі. – Кризова нарада, проведена 14 лютого під головуванням міністра охорони здоров’я, прийняла рішення про введення низки заходів з протидії епідемії, включаючи виявлення та ізоляцію всіх, хто міг мати контакт з хворими Ебола».

Портал відзначає, що нарада відбулася після того, як надійшли результати дослідження крові, взятої у чотирьох померлих з симптомами лихоманки Ебола.

Тести підтвердили її наявність в крові трьох померлих. Надходження четвертого тесту очікується пізніше.

Згідно з наданими урядом Гвінеї даними, перший випадок БВВЕ був зафіксований в місті Гуек у медсестри, яка померла 28 січня.

На поточний день виявлено сім осіб, які могли заразитися Ебола.

Всі вони були присутні на похоронах медсестри. Один з інфікованих проживає в столиці країни Конакрі.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила в неділю, що в екстреному порядку задіє наявні ресурси для надання допомоги Гвінеї в боротьбі з БВВЕ.

Гвінея стала одним з епіцентрів спалаху вірусу Ебола в Західній Африці в 2014-2016 роках. Тоді в цій частині Африки померли 11,3 тис. осіб, захворіли понад 28 тис.

Найбільш складна епідеміологічна ситуація склалася тоді і в сусідніх з Гвінеєю Ліберії і Сьєрра-Леоне.

Нинішній спалах вірусу Ебола другий в поточному місяці в Африці. На сході Демократичної Республіки Конго з 1 лютого в районі міста Бутембо були виявлені четверо інфікованих Ебола. Двоє з них померли.

Також в червні 2020 року в Демократичній Республіці Конго заявили про новий спалах лихоманки Ебола.