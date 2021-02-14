Частина українців зможе вийти на пенсію достроково. Кому пощастить і що потрібно знати
Українці зможуть виходити на пенсію на 1,5 роки раніше
В Україні традиційну щорічну індексацію пенсій проведуть 1 березня
Громадяни України мають повне право достроково оформити пенсію. Однак зробити це можна лише в тому випадку, якщо житель країни був звільнений напередодні досягнення пенсійного віку (58.5 років і старше).
Що запропонували:
- Українська влада пропонує вийти на пенсію тим, у кого є необхідний стаж (у 2021 році – 28 років).
- Також на пенсію мають право вийти багатодітні матері, які мають дітей з наявністю рідкісних захворювань, але для цього також потрібно досягти 50-річчя.
- Таке право закріплено і за чоловіком, але йому необхідно допрацювати до 55-річчя.
В Україні традиційну щорічну індексацію пенсій проведуть 1 березня 2021 року. Примітно, що на стипендії дітям-сиротам буде встановлено підвищення на рівні 150% прожиткового мінімуму. Загальний розмір пенсії буде на рівні трьох тисяч гривень.
Нововведення не торкнуться:
- В країні також на 11% збираються підвищити розрахунковий розмір середньої заробітної плати за три роки, на підставі якої вважається пенсія.
- При цьому влада може підвищити тільки розрахунковий розмір, це означає, що в ньому не будуть враховувати надбавки за зверхстаж і доплати для окремих категорій.
Нововведення не стосується тих громадян України, хто за формулою заробив на пенсію, розмір якої менше ніж 11% від мінімальної, та тих, хто отримує максимальну пенсію.
Нагадаємо, уряд запропонував нове обчислення прожиткового мінімуму.
Як повідомлялося, з метою економії держбюджету Кабмін дозволив достроково виходити на пенсію на півтора року раніше тим українцям, які потрапили під скорочення, і які доглядають за дітьми з рідкісними захворюваннями.