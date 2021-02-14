Частина українців зможе вийти на пенсію достроково. Кому пощастить і що потрібно знати

В Україні традиційну щорічну індексацію пенсій проведуть 1 березня

Громадяни України мають повне право достроково оформити пенсію. Однак зробити це можна лише в тому випадку, якщо житель країни був звільнений напередодні досягнення пенсійного віку (58.5 років і старше).

Що запропонували:

Українська влада пропонує вийти на пенсію тим, у кого є необхідний стаж (у 2021 році – 28 років).

Також на пенсію мають право вийти багатодітні матері, які мають дітей з наявністю рідкісних захворювань, але для цього також потрібно досягти 50-річчя.

Таке право закріплено і за чоловіком, але йому необхідно допрацювати до 55-річчя.

В Україні традиційну щорічну індексацію пенсій проведуть 1 березня 2021 року. Примітно, що на стипендії дітям-сиротам буде встановлено підвищення на рівні 150% прожиткового мінімуму. Загальний розмір пенсії буде на рівні трьох тисяч гривень.

Нововведення не торкнуться:

В країні також на 11% збираються підвищити розрахунковий розмір середньої заробітної плати за три роки, на підставі якої вважається пенсія.

При цьому влада може підвищити тільки розрахунковий розмір, це означає, що в ньому не будуть враховувати надбавки за зверхстаж і доплати для окремих категорій.

Нововведення не стосується тих громадян України, хто за формулою заробив на пенсію, розмір якої менше ніж 11% від мінімальної, та тих, хто отримує максимальну пенсію.

Нагадаємо, уряд запропонував нове обчислення прожиткового мінімуму.

Як повідомлялося, з метою економії держбюджету Кабмін дозволив достроково виходити на пенсію на півтора року раніше тим українцям, які потрапили під скорочення, і які доглядають за дітьми з рідкісними захворюваннями.

Читайте також: