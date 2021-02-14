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    Економіка та фінанси

    Частина українців зможе вийти на пенсію достроково. Кому пощастить і що потрібно знати

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    <p>Українці зможуть виходити на пенсію на 1,5 роки раніше</p> - Частина українців зможе вийти на пенсію достроково. Кому пощастить і що потрібно знати

    Українці зможуть виходити на пенсію на 1,5 роки раніше

    В Україні традиційну щорічну індексацію пенсій проведуть 1 березня

    Громадяни України мають повне право достроково оформити пенсію. Однак зробити це можна лише в тому випадку, якщо житель країни був звільнений напередодні досягнення пенсійного віку (58.5 років і старше).

    Що запропонували:

    • Українська влада пропонує вийти на пенсію тим, у кого є необхідний стаж (у 2021 році – 28 років).
    • Також на пенсію мають право вийти багатодітні матері, які мають дітей з наявністю рідкісних захворювань, але для цього також потрібно досягти 50-річчя.
    • Таке право закріплено і за чоловіком, але йому необхідно допрацювати до 55-річчя.

    В Україні традиційну щорічну індексацію пенсій проведуть 1 березня 2021 року. Примітно, що на стипендії дітям-сиротам буде встановлено підвищення на рівні 150% прожиткового мінімуму. Загальний розмір пенсії буде на рівні трьох тисяч гривень.

    Нововведення не торкнуться:

    • В країні також на 11% збираються підвищити розрахунковий розмір середньої заробітної плати за три роки, на підставі якої вважається пенсія.
    • При цьому влада може підвищити тільки розрахунковий розмір, це означає, що в ньому не будуть враховувати надбавки за зверхстаж і доплати для окремих категорій.

    Нововведення не стосується тих громадян України, хто за формулою заробив на пенсію, розмір якої менше ніж 11% від мінімальної, та тих, хто отримує максимальну пенсію.

    Нагадаємо, уряд запропонував нове обчислення прожиткового мінімуму.

    Як повідомлялося, з метою економії держбюджету Кабмін дозволив достроково виходити на пенсію на півтора року раніше тим українцям, які потрапили під скорочення, і які доглядають за дітьми з рідкісними захворюваннями.

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    Теги: уряд пенсія влада стаж
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