Перша «антиковідна» авіакомпанія зʼявилася в Обʼєднаних Арабських Еміратах

У Etihad Airways сподіваються на збільшення довіри з боку пасажирів

Компанія Etihad Airways зробила щеплення всім своїм працівникам

Першою у світі авіакомпанією, що зробила щеплення від коронавірусу всьому своєму персоналу стала Etihad Airways зі столиці Обʼєднаних Арабських Еміратів – Абу-Дабі. Як повідомляє Avianews, за допомогою цього авіаперевізник сподівається не тільки зупинити поширення Covid-19, але і зробити так, щоб пасажири відчували себе спокійно на борту літака.

Прикладом для співробітників став глава Etihad Airways Group Тоні Дуглас, який отримав дозу вакцини одним з перших.

«Я погодився на щеплення, щоб показати свою підтримку національній програмі вакцинації і підтримати кожного в Etihad, хто має право на щеплення, зробити його якомога швидше», – заявив Дуглас.

Авіакомпанія стала одним з перших роботодавців в Абу-Дабі, який отримав право на першочергову вакцинацію співробітників, що працюють з пасажирами.

На даний момент вже 75% усього персоналу Etihad Airways отримали як мінімум одну з двох доз вакцини.

Влада ОАЕ розраховує вакцинувати до кінця березня 2021 року 50% населення країни.

Як повідомлялося раніше, учора, 13 лютого, розпочався візит президента Володимира Зеленського до Обʼєднаних Арабських Еміратів. Мета візиту – збільшити товарообіг між двома державами.