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    Перша «антиковідна» авіакомпанія зʼявилася в Обʼєднаних Арабських Еміратах

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    <p><span lang="uk-UA">У </span><span lang="uk-UA">Etihad Airways</span><span lang="uk-UA"> сподіваються на збільшення довіри з боку пасажирів <br /></span></p> - Перша «антиковідна» авіакомпанія зʼявилася в Обʼєднаних Арабських Еміратах

    У Etihad Airways сподіваються на збільшення довіри з боку пасажирів

    Фото: landor.com

    Компанія Etihad Airways зробила щеплення всім своїм працівникам

    Першою у світі авіакомпанією, що зробила щеплення від коронавірусу всьому своєму персоналу стала Etihad Airways зі столиці Обʼєднаних Арабських Еміратів – Абу-Дабі. Як повідомляє Avianews, за допомогою цього авіаперевізник сподівається не тільки зупинити поширення Covid-19, але і зробити так, щоб пасажири відчували себе спокійно на борту літака.

    Прикладом для співробітників став глава Etihad Airways Group Тоні Дуглас, який отримав дозу вакцини одним з перших.

    «Я погодився на щеплення, щоб показати свою підтримку національній програмі вакцинації і підтримати кожного в Etihad, хто має право на щеплення, зробити його якомога швидше», – заявив Дуглас.

    Авіакомпанія стала одним з перших роботодавців в Абу-Дабі, який отримав право на першочергову вакцинацію співробітників, що працюють з пасажирами.

    На даний момент вже 75% усього персоналу Etihad Airways отримали як мінімум одну з двох доз вакцини.

    Влада ОАЕ розраховує вакцинувати до кінця березня 2021 року 50% населення країни.

    Як повідомлялося раніше, учора, 13 лютого, розпочався візит президента Володимира Зеленського до Обʼєднаних Арабських Еміратів. Мета візиту – збільшити товарообіг між двома державами.

    Теги: авіація ОАЕ щеплення влада авіарейс населення
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