Хлопець, який розстріляв учнів у школі США, назвав причину свого вчинку
- Сьогодні, 10:58
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Reuters
Вбивця 17 людей каже, що його змусив стріляти голос
Ніколас Круз, який розстріляв з гвинтівки учнів в одній зі шкіл міста Паркленд в штаті Флорида (США) розповів слідчим, що стало причиною нападу. Про це повідомляє видання ABC News.
За його словами, він чув голоси в голові, які давали йому вказівки, як скоїти злочин.
Нагадаємо, 14 лютого у школі міста Паркленд штату Флорида сталася стрілянина. Спочатку повідомлялося про щонайменше 20 постраждалих. Пізніше стало відомо, що загинули 17 людей.
Також, Трамп прокоментував стрілянину.
Пізніше повідомлялося, що підозрюваний у нападі на учнів школи у Флориді з вогнепальною зброєю 19-річний Ніколас Круз зізнався у скоєному.