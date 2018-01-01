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    Хлопець, який розстріляв учнів у школі США, назвав причину свого вчинку

    Вбивця 17 людей каже, що його змусив стріляти голос
    Ніколас Круз, який розстріляв з гвинтівки учнів в одній зі шкіл міста Паркленд в штаті Флорида (США) розповів слідчим, що стало причиною нападу. Про це повідомляє видання ABC News. За його словами, він чув голоси в голові, які давали йому вказівки, як скоїти злочин. Нагадаємо, 14 лютого у школі міста Паркленд штату Флорида сталася
    • Сьогодні, 10:58
    • Розсилка
    Reuters

    Вбивця 17 людей каже, що його змусив стріляти голос

    Ніколас Круз, який розстріляв з гвинтівки учнів в одній зі шкіл міста Паркленд в штаті Флорида (США) розповів слідчим, що стало причиною нападу. Про це повідомляє видання ABC News.

    За його словами, він чув голоси в голові, які давали йому вказівки, як скоїти злочин.

    Нагадаємо, 14 лютого у школі міста Паркленд штату Флорида сталася стрілянина. Спочатку повідомлялося про щонайменше 20 постраждалих. Пізніше стало відомо, що загинули 17 людей.

    Також, Трамп прокоментував стрілянину.

    Пізніше повідомлялося, що підозрюваний у нападі на учнів школи у Флориді з вогнепальною зброєю 19-річний Ніколас Круз зізнався у скоєному.

    США стрільба школи смерть Флорида
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