Хто може стати наступним прем'єром Великобританії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В березні 2017 року Джонсон приїжджав до Києва і серед іншого завітав до «Піци Ветерано»

Колишній міністр закордонних справ Борис Джонсон має найбільшу підтримку в правлячій Консервативній партії

24 травня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила, що піде у відставку з 7 червня. Її наступником стане той, кого висуне правляча політсила - Консервативна партія, якою керувала Мей.

Щорічна партійна конференція має відбутись аж у кінці вересня. Тому лідера партія, заодно і кандидата в прем’єри, будуть обирати на позачерговому з’їзді.

Як повідомляє BBC з посиланням на внутрішньопартійні опитування, лідером партії торі може стати колишній міністр закордонних справ Борис Джонсон. Хоча, як відмічається, у нього багато і супротивників усередині партії.

Колишньому меру Лондона і екс-міністру закордонних справ симпатизують 32,4% однопартійців. Приблизно стільки ж симпатизує всім іншим кандидатам разом узятим.

Однак слід згадати, що Джонсон був лідером рейтингу популярності в партії і в 2016 році, але тоді навіть не висунув свою кандидатуру через внутрішні інтриги, і прем'єром стала Тереза Мей.

Джонсон звинувачував Євросоюз у тому, що політика Брюсселя призвела до війни в Україні, президента Сирії Башара Асада називав «чудовиськом», а російського президента Володимира Путіна порівнював з ельфом Добі з саги про Гаррі Поттера.

Джонсон пішов з посади міністра після занадто м'якої, на його думку, угоди з Євросоюзом, яку підготовила його ж партія.

Джонсон 16 травня підтвердив свої наміри поборотися за крісло прем'єр-міністра.

Конкуренцію йому може скласти Домінік Рааб, колишній міністр у справах виходу Великобританії з Євросоюзу. Він також прихильник «жорсткого брексіту». Міністром у справах виходу з ЄС він став в липні 2018 го, а вже в листопаді подав у відставку - тому що не міг «з чистою совістю» підтримати план угоди з Євросоюзом, запропонований Терезою Мей.

Не в 2012 році Рааб ініціював законопроект про позбавлення британських віз і арешт активів всіх, хто причетний до загибелі юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського.

Наступні парламентські вибори у Великобританії мають відбутися у 2022 році.