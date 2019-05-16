  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Борис Джонсон побореться за посаду прем'єра Британії

    • Розсилка
    Борис Джонсон може стани наступним прем'єр-міністром Великої Британії&nbsp; - Борис Джонсон побореться за посаду прем'єра Британії
    Борис Джонсон може стани наступним прем'єр-міністром Великої Британії 

    Торік Джонсон подав у відставку з посади глави МЗС Великої Британії на знак протесту проти лінії Мей на переговорах з Євросоюзом щодо Brexit

    Колишній міністр закордонних справ Великої Британії та екс-мер Лондона Борис Джонсон підтвердив наміри поборотися за крісло глави уряду після того, як Тереза Мей залишить посаду.

    Про це він заявив 16 травня під час бізнес-форуму у Манчестері, повідомляє DW.

    «Звичайно, я збираюся це зробити», - сказав Джонсон, додавши, що його майбутня участь у перегонах «ні для кого вже не є секретом».

    Торік Джонсон подав у відставку з посади глави МЗС Великої Британії на знак протесту проти лінії Мей на переговорах з Євросоюзом щодо Brexit. Сам Джонсон є прибічником так званого «жорсткого» виходу Британії з ЄС на умовах Лондона.

    Тим часом Грем Брейді, голова Комітету 1922, до якого входять усі депутати-консерватори британського парламенту, заявив 16 травня, що представники комітету і Мей планують зустрітися у червні для погодження часу її відставки. Зустріч має відбутися після того, як британський парламент учетверте зробить спробу затвердити угоду з Брюсселем про Brexit.

    «Ми погодилися, що я та вона (Тереза Мей - ред.) зустрінемося після розгляду законопроекту у другому читанні, щоб погодити часові рамки для обрання нового лідера Консервативної та юніоністської партії Великої Британії», - зазначив Брейді.

    Наприкінці березня Тереза Мей заявила, що подасть у відставку з посади прем'єр-міністра, якщо британський парламент схвалить угоду про Brexit. До цього вона вже тричі намагалася провести через парламент угоду про Brexit, проте безуспішно. Наступна спроба затвердити угоду відбудеться на початку червня.

     -

    Читайте також
    ЄС Brexit Тереза Мей Велика Британія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ