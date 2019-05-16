Борис Джонсон побореться за посаду прем'єра Британії



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Борис Джонсон може стани наступним прем'єр-міністром Великої Британії

Торік Джонсон подав у відставку з посади глави МЗС Великої Британії на знак протесту проти лінії Мей на переговорах з Євросоюзом щодо Brexit

Колишній міністр закордонних справ Великої Британії та екс-мер Лондона Борис Джонсон підтвердив наміри поборотися за крісло глави уряду після того, як Тереза Мей залишить посаду.

Про це він заявив 16 травня під час бізнес-форуму у Манчестері, повідомляє DW.

«Звичайно, я збираюся це зробити», - сказав Джонсон, додавши, що його майбутня участь у перегонах «ні для кого вже не є секретом».

Торік Джонсон подав у відставку з посади глави МЗС Великої Британії на знак протесту проти лінії Мей на переговорах з Євросоюзом щодо Brexit. Сам Джонсон є прибічником так званого «жорсткого» виходу Британії з ЄС на умовах Лондона.

Тим часом Грем Брейді, голова Комітету 1922, до якого входять усі депутати-консерватори британського парламенту, заявив 16 травня, що представники комітету і Мей планують зустрітися у червні для погодження часу її відставки. Зустріч має відбутися після того, як британський парламент учетверте зробить спробу затвердити угоду з Брюсселем про Brexit.