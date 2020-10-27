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    У світі

    Хвороба Альцгеймера: японські вчені дослідили причини її розвитку

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    Виявилося, що мутантна форма ферменту вносить зміни в білок&nbsp;<span class="hiddenSpellError">тау</span>, створюючи патологічну форму - Хвороба Альцгеймера: японські вчені дослідили причини її розвитку
    Виявилося, що мутантна форма ферменту вносить зміни в білок тау, створюючи патологічну форму

    Дослідники вивчили роль ферменту MARK4, який бере участь в забезпеченні рухливості цитоскелету клітин

    Вчені Токійського столичного університету розкрили причину, через яку в мозку створюються згустки тау-білка, що вбивають нейрони і викликають смертельно небезпечну і невиліковну хворобу Альцгеймера. Про статті, опублікованій в Journal of Biological Chemistry, коротко розповідається в пресрелізі на MedicalXpress.

    Дослідники вивчили роль ферменту MARK4, який бере участь в забезпеченні рухливості цитоскелету клітин. Тау-білок є важливою частиною структури клітин. Однак, коли в гені, що кодує фермент MARK4, відбувається мутація, ризик розвитку хвороби Альцгеймера значно збільшується. В ході експерименту команда ввела штучні мутації MARK4 в клітини дрозофіл, які також продукують людський тау, і вивчила, як білки змінюються всередині організму комах.

    Виявилося, що мутантна форма ферменту вносить зміни в білок тау, створюючи патологічну форму. Це з'єднання мало велику кількість певних хімічних груп, що сприяють неправильному згортанню молекули, а також легко утворювало погано розчинні агрегати і скупчення, що викликають загибель нейронів.

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    Україна хвороби Хвороба Альцгеймера
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