Хвороба Альцгеймера: японські вчені дослідили причини її розвитку



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Виявилося, що мутантна форма ферменту вносить зміни в білок тау , створюючи патологічну форму

Дослідники вивчили роль ферменту MARK4, який бере участь в забезпеченні рухливості цитоскелету клітин

Вчені Токійського столичного університету розкрили причину, через яку в мозку створюються згустки тау-білка, що вбивають нейрони і викликають смертельно небезпечну і невиліковну хворобу Альцгеймера. Про статті, опублікованій в Journal of Biological Chemistry, коротко розповідається в пресрелізі на MedicalXpress.

Дослідники вивчили роль ферменту MARK4, який бере участь в забезпеченні рухливості цитоскелету клітин. Тау-білок є важливою частиною структури клітин. Однак, коли в гені, що кодує фермент MARK4, відбувається мутація, ризик розвитку хвороби Альцгеймера значно збільшується. В ході експерименту команда ввела штучні мутації MARK4 в клітини дрозофіл, які також продукують людський тау, і вивчила, як білки змінюються всередині організму комах.

Виявилося, що мутантна форма ферменту вносить зміни в білок тау, створюючи патологічну форму. Це з'єднання мало велику кількість певних хімічних груп, що сприяють неправильному згортанню молекули, а також легко утворювало погано розчинні агрегати і скупчення, що викликають загибель нейронів.

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