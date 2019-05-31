Користування навігаторами може збільшити ризик хвороби Альцгеймера — дослідження



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Частина мозку, яка відповідає за вашу здатність до навігації, потрібно тренувати, інакше вона зменшується

Користування приладами GPS заважає розвитку стійкості людського мозку, яка потрібна для боротьби з хворобою Альцгеймера, - вчені

Користування GPS може шкодити мозку людей та навіть додавати ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

Про це пише The Telegraph.

Зазначається, що людство сотні тисячоліть розвивало здатність орієнтуватися у навколишньому середовищі, а зараз втрачає її через розвиток технологій, вважає колишній британський дипломат Девід Беррі, який багато писав про природну навігацію.

Беррі зазначив, що користування приладами GPS заважає розвитку стійкості людського мозку, яка буде потрібна в житті, зокрема для боротьби з хворобою Альцгеймера.

«Частина мозку, яка відповідає за вашу здатність до навігації, потрібно тренувати, інакше вона зменшується», — зазначив він.

На думку Беррі, хвороба Альцгеймера, яка на початку проявляється зазвичай дезорієнтацією, може частіше вражати людей зі зменшеним через нестачу тренувань гіпокампом або погіршувати перебіг хвороби через зменшення стійкості гіпокампа.

Беррі, який написав книгу про неймовірні навігаційні здібності тварин, вважає, що люди теж мають такі здібності — зокрема здатні відучувати магнітне поле планети.

Багато тварин здатні використовувати магнітне поле Землі у навігації. Донедавна вважалось, що люди здатні до цього, але у березні 2019 року оприлюднили дослідження, в якому йдеться, що довжина мозкових хвиль людини суттєво змінюється разом з рухом магнітного поля, що може свідчити про здатність мозку підсвідомо визначати напрямок руху.

«Наш вид, homo sapiens, існує 300 тисяч років і майже весь час ми орієнтувалися без технологій. Наші пращури покладались виключно на власні почуття та кмітливість для навігації», — додав Беррі.

Нагадаємо, у березні 2019 вчені з університету Сайтама у Японії оприлюднили результати дослідження, результати якого дають підстави стверджувати, що речовини, які містяться у зеленому чаєві та моркві, здатні знизити ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

У січні у журналі Science Advances оприлюднили дослідження, яке виявило зв’язок між виникненням хвороби Альцгеймера та бактеріями Porphyromonas gingivalis, що викликають хвороби ясен.