Вчені з’ясували, що вживання трансжирів викликає хворобу Альцгеймера



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Трансжири в основному містяться в дешевій продукції, фаст-фудах, смаженій їжі

Люди з високим рівнем вмісту трансжирів в крові на 50-75% більше схильні до хвороби Альцгеймера або недоумства

Вчені з США з’ясували, що люди з високим рівнем вмісту трансжирів (складні жири, в основному штучно-ароматизовані олії) в крові більше за інших (в 50-75% випадків) схильні до хвороби Альцгеймера або недоумства.

Про це повідомляє видання Neurology.

Фахівці протягом 10 років вивчали інформацію про 1628 чоловіків і жінок з Японії віком від 60 років.

Експерти хотіли з'ясувати, які чинники призводять до високого кров'яного тиску, діабету і хвороби Альцгеймера.

Вони виявили, що люди з високим рівнем трансжирів в крові на 52-74% більше схильні до розвитку деменції, ніж пацієнти з низькими показниками.

Трансжири в основному містяться в дешевій продукції, фаст-фудах, смаженої їжі. Також вони присутні в вершках для кави, тістечках, замороженій піці, в маргарині, карамелі та інших продуктах.

Джерело: Газета.Ru