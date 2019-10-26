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    Здоров'я

    Вчені з’ясували, що вживання трансжирів викликає хворобу Альцгеймера

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    Трансжири в основному містяться в дешевій продукції, фаст-фудах, смаженій їжі - Вчені з’ясували, що вживання трансжирів викликає хворобу Альцгеймера
    Трансжири в основному містяться в дешевій продукції, фаст-фудах, смаженій їжі

    Люди з високим рівнем вмісту трансжирів в крові на 50-75% більше схильні до хвороби Альцгеймера або недоумства

    Вчені з США з’ясували, що люди з високим рівнем вмісту трансжирів (складні жири, в основному штучно-ароматизовані олії) в крові більше за інших (в 50-75% випадків) схильні до хвороби Альцгеймера або недоумства.

    Про це повідомляє видання Neurology.

    Фахівці протягом 10 років вивчали інформацію про 1628 чоловіків і жінок з Японії віком від 60 років.

    Експерти хотіли з'ясувати, які чинники призводять до високого кров'яного тиску, діабету і хвороби Альцгеймера.

    Вони виявили, що люди з високим рівнем трансжирів в крові на 52-74% більше схильні до розвитку деменції, ніж пацієнти з низькими показниками.

    Трансжири в основному містяться в дешевій продукції, фаст-фудах, смаженої їжі. Також вони присутні в вершках для кави, тістечках, замороженій піці, в маргарині, карамелі та інших продуктах.

    Джерело: Газета.Ru

    здоров'я хвороби
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