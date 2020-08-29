Ілон Маск заявив, що імплантував чіп в мозок свині



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У перспективі розробка дозволить боротися з епілепсією, паралічем та іншими хворобами, при яких робота головного або спинного мозку порушується

Американський підприємець Ілон Маск поділився успіхом у створенні мозкового чіпа.

Про це він заявив на пресконференції в штаб-квартирі компанії Neuralink.

Так, фахівці Neuralink розробили бездротову версію однойменного нейроінтерфейсу.

«За останній рік ми значно спростили наші системи: тепер вони вміщаються в чіп, який займає менше місця, ніж монета, і його можна повністю приховати при імплантації», - розповів Маск.

За його словами, чіп повністю зіллється з кісткою черепа, будучи невидимим зовні, і зможе працювати цілий день без підзарядки.

Прототипи й вдосконалена модель робота для їх автоматизованої імплантації були успішно перевірені на двох свиней. Співробітники компанії вживили чіп в мозок свиней, а потім витягли його без шкоди для здоров'я тварин. Пристрій дозволяв вченим стежити за активністю відчутних центрів мозку тварини за допомогою бездротової технології, відстежуючи те, чого торкалася свиня своїм п'ятачком.

Також вчені успішно модифікували роботу декількох ланцюжків нейронів, використовуючи імплантовані чіпи і електроди для стимуляції активності окремих нервових клітин. У перспективі розробка дозволить боротися з епілепсією, паралічем та іншими хворобами, при яких робота головного або спинного мозку порушується.

У травні мільярдер оголосив, що його компанія Neuralink готова найближчим часом впровадити чіп в мозок людини. За його словами, протягом року буде завершена робота по створенню імпланту. Підприємець пояснив, що імплант встановлюється під кістки черепа, з'єднується з мозком за допомогою електродів і починає виконувати функції людського органа.