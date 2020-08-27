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    Кличко у київському зоопарку погодував кавунами слона і бегемотиху (фото)

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    Мер Києва Віталій Кличко&nbsp;повідомив, що у киян є ще три дні, аби навідатися в зоопарк і подивитися, як звірі ласують кавунами - Кличко у київському зоопарку погодував кавунами слона і бегемотиху (фото)
    Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у киян є ще три дні, аби навідатися в зоопарк і подивитися, як звірі ласують кавунами

    Цього тижня всіх звірів - мешканців столичного зоопарку - частують кавунами

    Мер Києва Віталій Кличко побував у київському зоопарку і почастував слона та бегемотиху кавунами. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook та опублікував відео частування звірів.

    «Друзі! Цей тиждень у київському зоопарку - кавуновий. Це значить, що всіх звірів - мешканців зоопарку частують смугастими ягодами. А відвідувачі, особливо дітлахи, із захопленням за цим спостерігають. Сьогодні заїхав і пригостив кавунчиками слона Хораса і бегемотиху Фіону. Частування їм сподобалося», - написав Кличко.

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    Кличко у київському зоопарку погодував кавунами слона і бегемотиху (фото)
    Кличко у київському зоопарку погодував кавунами слона і бегемотиху (фото)
    Кличко у київському зоопарку погодував кавунами слона і бегемотиху (фото)
    Кличко у київському зоопарку погодував кавунами слона і бегемотиху (фото)
    Кличко у київському зоопарку погодував кавунами слона і бегемотиху (фото)
    Кличко у київському зоопарку погодував кавунами слона і бегемотиху (фото)
    Кличко у київському зоопарку погодував кавунами слона і бегемотиху (фото)
    Кличко у київському зоопарку погодував кавунами слона і бегемотиху (фото)

    Мер також повідомив, що у киян є ще три дні, аби навідатися в зоопарк і подивитися, як звірі ласують кавунами.

    Раніше Кличко розповів, які ще зміни чекають на столичний зоопарк. На повну реконструкцію зоопарку, за словами Віталія Кличка, потрібно не менше п'яти років.

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